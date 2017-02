Top 5 de las canciones de Jarabe de palo que te harán suspirar

“Toda la vida escribiendo canciones de amor y ninguna precisamente a uno de mis grandes amores: la vida.

“Ahora, que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe”

“Por un beso de la flaca daría lo que fuera”

No tenía un día especialmente bueno, más bien todo lo contrario. Me desperté y la eché de menos: por un momento, y como ya me había ocurrido antes con algunos de mis superamores, pensé que la vida me estaba abandonando. Como suelo hacer en estas ocasiones, agarré lápiz y papel y le escribí una canción, creo una de las canciones de amor más bellas y sentidas que he escrito nunca. De esas que salen deprisa, de las que sientes cómo, mientras las escribes, se te humedecen los ojos. De las que cuando las cantas se te anuda la garganta” Explicó Pau, refiriéndose al sencillo, incluido en su nuevo álbumSencillo y nombre del primer álbum del grupo que salió a la venta en 1996. Una canción que nos encanta y con la que no paramos de corear



3. Agua

“Como quieres ser mi amiga, si por ti daría la vida” Una frase que nos eriza y que nos morimos por escuchar por ese amor platónico que nos hace sentir mariposas en el estómago.



4. Dos días en la vida ¿Amor imposible? Seguramente muchas lo hemos tenido. Toma aire, despídete de él con esta canción y que siga la vida.

5. Bonito

De esas canciones para agradecer por la vida, por todo lo que tenemos y por el aquí y el ahora. Vive, ríe y disfruta cada minuto. “Bonito, todo me parece bonito”