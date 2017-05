¿Se derrumbará el clan Kardashian-jenner?

El libro de Caitlyn Jenner, coescrito por Buzz Bissinger, periodista que también publicó la historia en Vanity Fair, lidera ventas en las librerías estadounidenses y se prevee será un bestseller. A través de sus páginas autobiográficas la 'madrastra' de las Kardashian saca a la luz varios secretos de la familia, que prometen generar polémica.



The Secrets of My Life, la biografía de Caitlyn Jenner, encierra entre sus páginas algunos de los secretos más curiosos del clan Kardashian-Jenner

Pero, ¿quién es quién en el millonario clan? Las más mentirosas, las más envidiosas o las más reales. Las turbias relaciones que han vivido y por ende, sus separaciones. Las razones que los han llevado a convertirse en estrellas, sus secretos, sus peleas y sus intimidades sexuales, son algunas de las curiosidades que se revelan.

Caitlyn confesó que Kris, su exesposa, sabía de su condición de mujer mucho antes de que se revelara en el reality ‘Keeping up with the Kardashians’, pero que habían llegado a un acuerdo para que reprimiera su identidad sexual. Dijo también que Kim se sintió decepcionada porque al cambiar de sexo, ella no eligió un nombre con K.

Según información publicada en algunos medios, estas revelaciones han enfadado a las hermanas, lo que puede suponer una crisis en el, ya de por sí, complicado clan.

Texto: Nora Cifuentes, para efe reportajes