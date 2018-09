Así fue la caída de Greeicy Rendón en concurso de baile

Parece que los nervios y los tacones le jugaron una mala pasada a Greeicy y terminó cayéndose en la mitad del baile. “Te vi inestable, insegura, asustada, te has tropezado y has tenido problemas en el baile… creo que ha sido el peor baile que he visto”, afirmó Lola Cortés.

A pesar de los comentarios, Greeicy estuvo tranquila durante los comentarios de los jurados y lo manifestó en esta foto de Instagram que compartió con todos sus seguidores: "Si te caes, ¿qué haces? Pues levantarte y seguir, ¿no? Hoy lo hice en mi baile, pero también lo hago en mi vida en general".

