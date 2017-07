Brad Pitt y su lucha contra el alcoholismo

El problema con el trago que tenia Brad Pitt fue una de las razones de su divorcio con Angelina Jolie, quien no soportó más esta situación ni el mal ejemplo que daba a sus hijos y decidió finalizar la relación. Pero ahora Pitt reconoció su problema y dice que "por fin vuelvo a tener control de mis acciones tras seis meses sin probar el licor y ahora me he convertido en un asiduo consumidor de jugos naturales como el de arándanos y del agua con gas".

Otros actores y estrellas de Hollywood que también tuvieron serios problemas con el alcohol en momentos diferentes de sus vidas fueron Al Pacino, Mel Gibson, Ben Affleck, Nick Nolte, entre otros. Pero gracias a tratamientos y rehabilitación pudieron salir de este percance.