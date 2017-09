Ashley Graham seduce en paños menores

La bellísima Ashley Graham se ve tan segura de sí misma que cientos de transeúntes terminaron tomándose fotografías con ella y admirándola durante un shooting muy urbano que se realizó en la Gran Manzana. El fotógrafo de la campaña, Patch Rooney, afirmó: “Ashley lo hace con gran disposición, mostrando con sinceridad y gran personalidad su silueta que tanto quiere y con la que ha ganado millones de seguidores”. Vea también: Candelaria Tinelli, una de las modelos más tatuadas del mundo.

La modelo de 29 años lució un brasier deportivo, short negro y tenis. Los paparazzi la captaron justo cuando posaba para la cámara jalando una pesa por el suelo. Graham, oriunda de Nebraska, se ha ganado una posición privilegiada como vocera de la aceptación corporal y el empoderamiento de la mujer, por eso no extraña que pose sin remordimientos luciendo al natural, incluso si la celulitis y las estrías asoman. “Está bien tener un poco de celulitis o de grasa… olvídate de lo que ellos dicen; tú eres brillante, tú eres bella, tú eres dura”, expresó la modelo en una entrevista hace unos meses.

Vea también: 'Antes las modelos eran más naturales y femeninas': Cindy Crawford

Una vocera de la mujer real

"Nunca he sabido lo que es estar delgada", ha dicho en varias entrevistas. Saltó a la fama cuando decenas de firmas se negaron a prestarle ropa para la sesión de fotos de portada de una revista británica. "Solo podía pensar: ¡Dios mío, esta gente piensa que soy guapa! No me lo podía creer", confesó.

"Nací curvy y nunca he sabido lo que es estar delgada. En realidad, solo he sabido lo que es ser yo misma. Pero durante mucho tiempo me culpaba, y probé absolutamente todas las dietas: la de la alcachofa, la de la sopa de cebolla, la Atkins, la de la sangre... Pero en realidad solo las hacía porque otros me decían que tenía que perder peso para tener éxito", reveló. Vea también: La era de las modelos XXL ha llegado