Carolina Cruz y Linconl Palomeque: Nueve años de momentos especiales

Hola y bienvenidos al mes más amoroso del año, septiembre. Aquí, en, vamos a hablar de estos temas tan personales que nos muestran una realidad diferente cada día.

Todos soñamos con encontrar a la pareja o la relación perfecta, y en esa búsqueda se nos olvida que somos humanos y que, por lo tanto, la perfección no existe. Los defectos, aquellas diferencias que podamos tener y los puntos de vista divergentes, son los que nos llevan a encontrar el equilibrio y a descubrir la paciencia y la tolerancia para lograr una vida ecuánime. De eso se trata vivir en pareja: la clave está en tener un amor sano y real, más no ideal.

Creo que es muy importante respetarse los espacios y los tiempos y dejar que todo fluya sin presión. Obvio, hay que tener claridad y expresar, desde el primer momento, lo que nos gusta y lo que nos incomoda, ya que hay cosas que no son negociables, pero cuando buscas construir un hogar y una familia, el término ceder debe formar parte de tu léxico, para así hallar la estabilidad de tu hogar.

Para mí, admirar a quien amo es indispensable. Es muy relevante aplaudir diariamente a la persona que tienes a tu lado. Que se sienta felicitada por sus triunfos, y que él haga lo mismo por ti. También debes valorar la clase de ser que te acompaña en el camino, sin importar las circunstancias. Esa es la base para lograr una conexión estable y real.

Mi relación de 9 años, gracias a DIOS, ha sido tranquila, llena de momentos buenos, especiales y maravillosos. Pero lo que más agradezco son esos que me han vuelto más fuerte, esos que me han enseñado que muchas veces no se trata de lo que queramos o pensemos que está bien, sino de lo que sea mejor para los dos... De los días oscuros y las lágrimas siempre vienen las ganancias y las bendiciones y hay que soltar y muchas veces perder para volver a ganar, y yo he ganado al lado de mi gran amor.



Ahora, rodeada por mi bella familia, me siento plena y feliz. Les confieso también que agradezco cada desacierto que tuve en el amor, ya que si no los hubiese vivido, seguramente estaría en una situación muy diferente a la de ahora, que es como siempre soñé estar. Cada día abro los ojos y le digo a DIOS '¡gracias!', porque lo que veo y lo que siento al mirar la sonrisa de Matías y la alegría de mi hogar es que todo es posible, y más cuando hay amor. Feliz mes del amor y la amistad a todos los que me leen.