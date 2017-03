Andrés Cepeda y Elisa Restrepo irán al altar en diciembre

¿Cómo recuerdas ese 28 de diciembre cuando le pediste matrimonio a Elisa?

Nuestra relación ya tiene un buen rato, hace cinco años y medio somos pareja y vivimos juntos, me pareció bonito cumplir con esa ilusión que ella tenía de la boda y hacerlo de una manera linda, como un sueño. Nos comprometimos el fin de año del año pasado y estamos planeando tener nuestra boda a fin de año del 2017.

¿Confiésalo, te pusiste nervioso?

Sí. Fue algo muy bonito porque yo, más o menos lo tenía planeando. Le organicé un desayuno muy bonito, en una terraza y nos hizo un día precioso, era una terraza con vista a la Torre Eiffel. Le hice la pregunta, ella se puso muy contenta y me contestó que sí. Fue un momento muy especial y que vamos a recordar toda la vida porque nos llegó al alma.

¿Eres muy romántico, no?

Yo creo que eso toca preguntárselo a Elisa, pero pienso que sí, aunque no tanto como la gente se puede imaginar. Por el tipo de canciones que hago y las cosas que me gustan en cuanto a la música, pueden intuir eso.





Es cierto eso de que: ¿después de los 40, por fin, se sienta cabeza”

Pues sí. Elisa me ajuició y me hizo sentar cabeza. Yo tuve relaciones largas, pero nunca pensé en casarme. Particularmente, hubo alguien con quien estuve muchísimo tiempo, pero creo que esto es diferente porque sentí que era el momento de pasar al siguiente nivel.

¿Cómo te imaginas que será la boda?

Aunque supone una cuestión social y religiosa, me genera una sensación de un compromiso más allá, tengo esa gran inquietud y creo que va a ser una cosa muy bonita y que va afianzar mucho más la relación. De hecho, ya hemos construido muchas cosas juntos, tenemos muchos planes a futuro, pero creo que esto va a definir un paso muy importante y me parece muy bonito compartirlo con los amigos y con la familia.

¿Por qué Elisa?

Tiene que ver con la aspiración de una familia, con los planes a futuro, la construcción de metas en común y de todo ese tipo de cosas que con el paso del tiempo se van fortaleciendo. Cuando uno está convencido de que esa es la persona con la que uno quiere emprender esos compromisos, pues se siente bien y es la primera vez que tengo esa certeza.





¿Cómo te imaginas el futuro: con hijos, nietos y perros?

Me hace mucha ilusión convertirme en padre y obviamente a Elisa también, es una cosa que hemos discutido muchísimas veces siempre con mucha emoción, queremos una familia y esperamos pase en su momento.

Elisa Restrepo, una novia muy enamorada

¿Cómo sueñas que será ese gran día?

Tengo en mente una celebración más informal, algo que se salga del protocolo, sin lugares recurrentes. Quisiera una reunión con la familia y los amigos muy cercanos en donde nos sintamos cómodos y sin los pasos protocolarios. Que aquí la champaña y luego el brindis, no. Sin embargo, Andrés, si quiere algo más formal, es más convencional en ese tema. La fecha dependerá de los conciertos y del trabajo, pero tenemos pensado que sea en Noviembre.

¿Y cómo van a llegar a un acuerdo?

Nos toca mediarlo un poco, algo muy cercano, pero con una fiesta bonita, a la que puedan asistir todos los invitados de Andrés, pues él necesita invitar a medio mundo, hay que empezar a conversarlo…





¿Dónde te gustaría que fuera la celebración?

Me gustaría que fuera en Medellín, Andrés no es radical en ese tema y me dice que dónde yo elija está perfecto. Quisiera que fuera una boda campestre , a las afueras de la ciudad o en el Orquideorama o en una de las casonas de Llano Grande o del Retiro. Yo me voy a encargar de casi todo, pero el tema de la comida y de la música le tocan a él.

¿Cómo sueñas el vestido?

Me gustaría un vestido más hippie chic, fuera de lo convencional, aunque cuando le muestro fotos a Andrés, él me aconseja que elija algo más sobrio (risas). Obvio que no quiero algo muy descubierto, pero sí algo diferente. Veo muchas referencias, pero él me jala por el lado clásico y más elegante.

¿Qué te ha dicho tu familia sobre la boda?

Mis papás están muy contentos, todos se lo esperaban. Es más, en diciembre caundo estuvimos en Medellín, Andrés habló con mi papá y mi mamá y los dos estaban ansiosos con el tema, se pusieron felices con la noticia. Me gustaría que mi tío Jorge, que es sacerdote, fuera quien oficiara la ceremonia.

¿Dónde te gustaría que fuera la Luna de miel? Me hace ilusión la playa y visitar Hawaii me parecería lindo, aunque Andrés es más de playa que yo. A mí me gustan más las ciudades y soy más montañerita, pero él goza el mar y navegar porque le encanta. Pero qué delicia viajar juntos dónde sea.