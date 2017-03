Amparo Grisales: “Llevo a mi madre en el epicentro de mi corazón"

Nació en Manizales en 1956, y en vez de un pan, traía una videocámara y un guion bajo el brazo. Ser la cuarta de cinco hermanos le permitió rebelarse desde muy joven y así mismo caerse, levantarse y aprender de los errores. Hoy la vemos como jurado en el reality'Yo me llamo', actuando en la serie 'Alias J.J.' y está coproduciendo su propia película, la adaptación de 'Melodrama', el libro de Jorge Franco.

Su nombre era Amparo, a secas, pero nadie la llamaba así. Para su familia y los vecinos ella era Amparito. Esa mujer a la que una letra de tango pudo haber señalado como la más bonita del barrio Las Américas, dónde creció. Se distinguía de las demás por una suerte envidiable, por su actitud desafiante y cierto aire imponente que no derivaba solo de la gallardía de su cuerpo, sino de su manera de ser, siempre frentera y adelantadísima a su época.

Quizá por eso Amparo Grisales se casó muy joven; tenía apenas 16 años cuando unió su vida a la del pintor argentino Germán Tessarolo, de quien se divorció al poco tiempo… Por esa misma razón también fue pionera al protagonizar una escena lésbica junto a la Niña Mencha en Los pecados de Inés de Hinojosa, hace ya casi treinta años. Y por esa misma osadía hasta terminó siendo excomulgada por el sacerdote de su natal Manizales luego de posar desnuda cuando muy pocas se atrevían a una sesión fotográfica sin ropa.

Desde sus inicios como modelo y como actriz de teatro y de televisión se destacó entre sus compañeras por sus ganas y su enorme disciplina. Para ella, la queja y el cansancio no existían. Sus deseos de cumplir sus sueños la llevaron por un camino impensable. Entonces fue Amparo la que jugó a ser vedete, supo sacar partido a su belleza y ser objeto del deseo y un ícono nacional. La mujer que logró prestigio se animó a más y cautivó a la audiencia en el teatro musical, en el cine, en las novelas, en la música y, ahora, en los realities. Detallista y apasionada, como toda Virgo siempre supo surfear sus propias aguas turbulentas y salir airosa. Amó descaradamente, se entregó al placer y muchas veces (confiesa) salió herida. La critican, la juzgan, pero qué envidia lucir así de bella a su edad, pero más que eso, qué maravilla poder vivir en plena libertad.

La entrevistamos para esta portada de ALÓ en su cálido apartamento. Enclavado en los cerros orientales y con una privilegiada vista de la ciudad, vive acompañada de Tango, su perrito yorkshire, y de Gladys, su fiel mosquetera y nana. Confiesa que ahora, cuando se mira en el espejo se reencuentra con los ojos de su madre, Delia Patiño de Grisales, de quien se despidió hace cuatro meses, y en los momentos difíciles confiesa iniciar un diálogo con ella: "Siento su presencia todo el tiempo. Está a mi alrededor, en todas partes, sobre todo en el centro de mi corazón", relata Amparo, quien asegura que estos han sido los meses más dolorosos de su vida.

¿Cómo ha sido aprender a vivir sin tu madre, el gran amor de tu vida?

Muy duro. Han sido muy tristes los últimos años. Perdí a papá hace tres, a mi hermano hace año y medio y a mi mamá hace cuatro meses… Muchas despedidas en un tiempo muy corto... Es imposible que el alma no se rompa. Pasé por ese miedo tan terrible y esa pesadilla que es despedirse de la persona que uno más quiere en la vida, y es decirle adiós a su madre. Aún no lo supero del todo, pero estoy muy agradecida por todos los años de cuidados y de amor que me dio y poder haberla amado hasta el tope…

Por obvias razones estuviste alejada de los medios.

Me tocó. Me adelgacé mucho, me deprimí, bajé como siete kilos y lloré mis ojos cuando entré en ese estado de dolor tan horrible. Pero hay que sacar la voluntad y decirse a uno mismo: ‘Acá estoy y voy a salir adelante’. Me dio duro desde que se enfermó porque presentí que se me iba, y en tres semanas nos dejó. Mi mamita me decía: ‘Mijita, estás muy flaca’, recuerdo su vocecita regañándome... Pero toca es darle gracias a Dios, pues me la dio por muchos años y ella se quedó aquí, durmiendo en el centro de mi corazón.

¿Cómo lograste salir de la depresión?

Me tocó poner en práctica todo lo que he aprendido de evolución. Ella ahora está aquí y es un resplandor; la siento cerca todos los días. No es fácil, pero toca salir como sea porque eso puede llegar a matarte. Le inyecté fortaleza a mi espíritu o si no me desbarataba: hacer ejercicio en nombre de mi mamá, ofrecer cada esfuerzo para superar la pena. Y puedo decirles que aunque es horrible, horrible, horrible no poder abrazarla, ni tenerla a mi lado, ella me manda luz todos los días… Desde que se fue no paro de trabajar, hice la serie de Alias J.J., ya casi sale mi personaje, y ando grabando Yo me llamo, que no se hacía desde hace tres años... Pero es la energía de ella ahí para que no esté triste ni con mucho tiempo para pensar.

¿Cómo la recuerdas?

Ella nos dejó un legado de ser felices, fuertes, empoderadas, hacía chistes todo el día, era la mujer más divertida que se puedan imaginar. Siempre me animaba, me forjó el carácter, la disciplina, la alegría, y le doy gracias a Dios porque en vida le di todo el amor del mundo.

¿Sueñas con ella?

Solo he soñado una vez con ella: venía caminando hacia mí con una sonrisa divina. Todas las noches, antes de dormir, le pido que se me presente en sueños, pero no ha vuelto. Trato de no recordarla en los últimos días de la enfermedad ni en la confusión. El camino sigue, y por darle gusto a ella es que trato de animarme, de estar contenta, saludable y triunfante. Algo que me enseñó fue a agradecer, por eso doy gracias a Dios porque trabajo en lo que me gusta, lo disfruto al máximo y tengo éxito.

Pese al éxito, ¿a veces no te sientes sola?

Aprendí que la soledad no es estar solo y vacío; la soledad es la edad del sol, y lo aprendí del filósofo Guillermo Ferrara, un pensador increíble. Disfruto mis momentos de silencio, de introspección, estando metida en mis pensamientos, así vas puliendo tu carácter y tus reacciones y aprendes a vivir en el aquí y en el ahora; cuando te distraes es cuando cometes errores. El pasado hay que agradecerlo, el futuro no ha llegado, entonces saco lo mejor de mí en el presente.

Y cómo ahora disfrutas del presente, ¿celebras ese primer lugar en el rating de 'Yo me llamo'?

Me siento feliz porque hay mucha armonía, es un grupo muy chévere. Está el maestro César Escola, al que conozco hace muchos años y es muy divertido, un divino. Está Pipe, quien es la sangre nueva y un jovencito muy querido. Los dos presentadores, Calzadilla, que es una maravilla, y Jessica, muy buena gente, y la producción y el equipo, todo es maravilloso. Ha fluido todo en una sincronía, hay interacción, picante y buen humor... Ha sido el mejor programa.

¿Por qué crees que esta temporada ha sido la mejor?

Tiene que ver mucho con el ambiente del que te rodeas y con los jurados que están en este momento, pues todos están acostumbrados a las cámaras, al éxito y hay respeto y no una rivalidad, como pasaba en las ediciones anteriores. No quiero hablar mal de mis compañeros de antes, pero era una rivalidad hacia mí terrible. Me tildaban de antipática, y no es así. Soy una mujer muy entregada a la meditación y los que me conocen saben que no soy prepotente ni arrogante. Quiero que todos lleguen lejos y triunfen.

Algunos te ven como la del carácter fuerte, como la jurado más estricta, sin rodeos… ¿A veces no eres muy ruda?

Cuando uno entiende el juego, tiene que hacer la mejor jugada, y eso es la televisión. Muchas veces la gente confunde tu esencia con tu rol en el programa, pero eso no es así. Yo no llegué a sentarme ahí porque sí. Tengo una carrera de 44 años y me encanta porque hay de todo, amores y odios. Yo no trato mal a nadie, soy la rectora de la escuela y a los que les vemos carisma y ganas, a los que tienen potencial, los aplaudo y felicito. En esta temporada hay más dobles que nunca, son exactos, es impresionante… La evolución de los participantes es muy bonita.

¿Qué te dice la gente en la calle?

Siento una receptividad de la gente maravillosa, y son más los que me aman que los que me odian. Sé que hay algunos excompañeros a los que no les caigo bien y han creado cuentas falsas solo para insultarme en redes sociales, pero yo ya manejo eso y no me importa lo que digan… Ni dejarse engrandecer por los halagos, ni achicopalarse por las críticas. El éxito es compartido.

¿Cómo reinventarse tras 44 años de carrera?

El secreto es saber dosificarla. Cuando no estoy en algún proyecto, pues no me expongo; guardo mi fuerza y la luz para cuando tenga alguna coyuntura. Yo me llamo siempre ha sido muy especial, pero la gente, como actriz, me quiere mucho. No estoy aceptando cualquier cosa, solo proyectos con calidad.

¿Cómo fue regresar a la TV con 'Alias J.J.'?

Fue espectacular. Lo último que hice fue Las muñecas de la mafia, pero reencontrarme con la gente y con el equipo es muy bonito. La actuación es mi pasión; empecé muy chiquita y poder retomarla siempre es un placer. Han sido más los aciertos y no me arrepiento para nada. Aunque pase un año sin trabajar, siempre estoy lista para asumir el reto que venga, para renovarme, innovar y tratar de estar siempre vigente. Disfruté mucho dándole vida a la abogada Mónica Machado.

También te veremos actuando en cine y además como coproductora de tu propia película…

Llevo dos años produciendo mi película. Compré los derechos de Melodrama, una de las historias más bellas de Jorge Franco, y desde hace dos años el argentino Marcelo Figueras, que fue nominado al Óscar, está haciendo el guion. Es una trama espectacular, la mejor novela de él. Trabajamos de la mano de Bruno Barreto, el director, y del mismo Jorge. Es una coproducción con Brasil, Francia y España. Yo hago el papel de Perla, un personaje con el que alucino. En agosto empezamos el rodaje entre Colombia y Francia, y estoy sumamente satisfecha y emocionada. Es un proyecto que me alimenta el alma.

¿Cómo sorteas las críticas que la gente te hace por tu edad?

Me escriben que ya deje de trabajar, que envejezca con dignidad... La gente es muy venenosa; vengo experimentando los ataques desde joven. A los 30 ya me estaban diciendo que era vieja, pero es pura envidia. Me ha tocado abrir caminos y la mente de la gente. Yo me aventé sola, pero con certeza, porque si no se toman riesgos, no hay éxito.

Con total sinceridad, ¿en algún punto llegan a herirte esos comentarios?

Soy la primera en reírme de mí misma y de los chistes que hacen sobre mí, y no me hacen daño porque nadie lo logra si yo no le doy permiso. Trato de no dejarme intoxicar por la palabra y las acciones de otros, porque siempre hay depredadores acechando. Yo manejo mis redes sociales y no me gusta ser obsesiva con eso. Dosifico para que la gente tampoco se aburra. Hay gente que no puede vivir sin las redes, pero de a poquito es mejor.

Sigues siendo una mujer muy bella y seductora... No deben faltarte los admiradores.

He amado con locura, me he enamorado, tuve relaciones muy bellas, pero estas cumplen un ciclo y estos hombres se van porque al final no se llevan bien con mi carrera. Me pidieron tantas veces que dejara mi profesión por ellos que me cansé. Siempre, cuando se tornaron avasallantes e incómodos, les terminé. Es que debería ser una máxima del amor el compartir el éxito. He tenido amores lindos, pero el arte no se jubila; uno va hasta siempre.

¿Hoy, cuando ya has cosechado tantas experiencias, no te arrepientes de haberte despedido de alguno de esos amores?

Tuve lindas relaciones, pero tampoco me he echado al dolor por ellas; he dejado que fluyan y no me arrepiento de haberlos dejado. Nadie tiene el poder de quitarte tus sueños y este era el mío: desarrollar mi carrera, ser la mentora de mi tiempo, de mi vida y lograr el éxito. No lo lamento, me regocijo