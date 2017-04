Ali Stone está lista para abrir el concierto de Justin Bieber

Desde muy pequeña empezó a sentir pasión por la música, mientras María Victoria, su mamá, la dormía a ella y a sus hermanas con bailes y cantos, Ali preparaba su oído para explotar su pasión por la música desde que comenzó a inquietarse por el sonido del piano.

A los cuatro años inició por tomar clases de piano clásico. Un año después pasó a estudiar solfeo, teoría musical, técnica vocal y flauta en la academia Charito Acuña. A los siete años comenzó a tomar clases de guitarra con Juan Pablo Villamizar y Mauricio Colmenares, músicos del cantante Juanes, con ellos despertó su gusto por sonidos como jazz, blues, rock y metal. Luego los sonidos de la batería y el bajo la atraparon, nos confiesa que desde los siete hasta los dieciocho años vivió su etapa más rockera.

Para el año 2010 ya había terminado sus estudios en el colegio, en ese momento se fue a vivir a París, donde estudió francés e historia del arte. Esta experiencia se le convirtió en un aprendizaje cultural a tal magnitud que encontró en las discotecas de la capital de Francia un nuevo gusto para sus oídos. Fue la música electrónica, sus géneros y todas las variaciones de sonido que encontró en ella una nueva pasión. “Al escucharla detenidamente, abrí los ojos y sentí un clic que me llevó a investigar todo el tema de producción musical”.

Cuando regresó a Bogotá para estudiar administración de empresas, la música fue su compañera fiel, día a día se entrenó hasta llevar sus creaciones a la plataforma Youtube. Fue el cover Crazy Kids de la cantante Kesha, la que la catapultó en el mundo digital. La artista escuchó el remix de Ali y bastó un retweet para capturar millones de reproducciones de fans de Kesha en todo el mundo.

A los tres meses de su salto al estrellato concursó con un remix para el soundtrack oficial de la película de Disney Monsters University, su trabajo fue escogido entre más de 2,000 participantes. “Tener el respaldo de Disney y Pixar fue como ese cohete que puso mi nombre sobre el espacio internacional”.

Luego fueron llegando los éxitos, primero se convirtió en la compositora de música para cine más joven del mundo, al crear el soundtrack completo del thriller Demental. El film score fue reseñado en Japón y US como uno de los mejores soundtracks de horror, al lado de Insidious y Bates Motel.

Fue nombrada por Billboard como una de las nuevas artistas para ver en el 2016. No sólo es la única mujer en la lista, sino la única colombiana. Además compuso y produjo el himno global de la marca Forever 21. Esta canción, llamada ‘Forever’, llegó a la posición no. 17 en los Top 50 de Brasil, y fue rankeada en Nouveautés de la Semaine en Francia. La canción ha sonado en USA, Australia, México, Guatemala, Filipinas, Polonia, entre otros.

Su talento la ha llevado a trabajar junto a Ricky Luna (The Fate of the Furious, 22 Jump Street, Britney Spears) y los ganadores de Oscar Formosa Group (Game of Thrones, Interstellar, Mad Max).

Es la única colombiana y la mujer más joven escogida para el proyecto internacional ‘Empowering Women’, para ser vocera de la campaña Women Working For Women.

Los llamativos shows en vivo de Ali, donde ella toca solos de batería, teclado, guitarra y canta mientras mezcla, han llamado la atención de artistas como Antoine Clamaran, Dash Berlin, y David Tort. Axwell, Krewella, Zardonic, TheFatRat, entre otros, han aclamado su trabajo también.

Actualmente la bogotana está feliz por ser la invitada especial del cantante Justin Bieber para abrir su concierto en Bogotá el 12 de abril en el Estadio El Campín. Ali nos contó algunos detalles de su show.

¿Qué piensas de Justin Bieber como artista?

Me gusta mucho su música, sobre todo la de su último álbum, y después de verlo en Boston en su Belive Tour, descubrí que Justin es muy disciplinado. Escucharlo cantar, tocar guitarra, batería y también verlo bailar en vivo me hace respetarlo como artista.

¿Cómo será tu show?

Me gusta tocar batería y la guitarra mientras estoy mezclando, además me gusta cantar, creo que mis shows son interesantes porque son la unión de un show tradicional y uno electrónico. Esto combinado con los visuales que siempre llevo, todo va muy de la mano con el diseño del escenario, de luces y del vestuario. Les puedo adelantar que tendré una sorpresa especial.

¿Qué proyectos vienen para este 2017?

Estoy trabajando en la producción musical de Zen, el ninja intergaláctico, un videojuego de un superhéroe. Además estoy haciendo el diseño de audio de un nuevo proyecto, pero por ahora no puedo dar muchos detalles.

¿Cómo te va con las redes sociales y tus fans?

Trato de ser tal cual como soy, me gusta manejar mis propias redes sociales para darle valor a la comunicación que tengo con mis fans, además me encanta compartir cada cosa que hago y las estas plataformas me permiten tener esa cercanía con los seguidores que tengo en varios países del mundo.

Ali Stone pasó por nuestra redacción y nos contó todos los detalles de su show de esta noche en la apertura del concierto de Justin Bieber en Bogotá. Échale un vistazo a su saludo.

