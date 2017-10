Mark Salling, el actor de Glee se declaró culpable

“Me declaro culpable porque soy culpable de los cargos y deseo aprovechar las promesas establecidas en este acuerdo, y no por ningún otro motivo” Estas fueron las declaraciones del actor, tras haber sido declarado culpable por el delito de pornografía infantil en el 2015 cuando descubrieron en su computador una descarga de 50 mil fotos pornográficas y eróticas de niños y una colección de más de 600 vídeos con la misma temática.



El actor, quien fue capturado en diciembre del año pasado, será incluido en una lista de delincuentes sexuales. De no haberse declarado culpable, habría tenido que pagas una pena de cerca de 20 años. Según la fiscalia, Mark usaba un programa para que su IP no fuera detectada, pero le enseñó las imágenes en dos ocasiones a una mujer, que fue quien le denunció a la policía.

Según publicó The Hollywood Reporter, el actor también deberá pagar 50.000 dólares (unos 42.000 euros) a cada una de sus víctimas como compensación y ha aceptado no tener ningún tipo de comunicación con ningún menor de edad a no ser que esté en presencia de su tutor legal. También deberá permanecer a más de 30 metros de distancia de colegios y parques infantiles.