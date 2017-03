"Voltear la arepa": índice de violencia machista: Geraldine Pomato

Varias veces hemos escuchado decir la frase ‘voltear la arepa’, varias veces habremos volteado la arepa en una discusión o conflicto, y muchas más nos la habrán volteado a nosotras. La cosa es que la vida termina volteándonos la arepa y aquellos que pierden el foco lo hacen aún más.

En estas semanas he pensado mucho acerca de la violencia machista (que no necesariamente es propiciada por hombres). ‘Violencia machista’, dos palabras que en la cabeza de muchos representan nada más ni nada menos que una mujer llena de moretones. Pero no. A diario somos víctimas de violencia machista, la que no deja golpes, la que no es demandable, la que no tiene derechos, la que ‘nos terminamos creyendo’. La que impide resignificar nuestros derechos como género, la que nos aleja del punto de partida, la que nos hace apropiarnos de lo que no deberíamos apropiarnos: la culpa, la responsabilidad. (Vea también: Las amivirtuales - Geraldine Pomato).

Nos voltean la arepa cuando una Estefanía, Maisa Covaleda o María Paula La Rotta son tan criticadas por la sociedad porque ‘¿Cómo van a llegar tan lejos, denunciar a su agresor y hasta dejarlo sin trabajo?’, ‘¿Cómo van a hacer ‘el ridículo’ de subir fotos golpeadas?’ ‘¿Que por qué semejante 'show'’? Nos voltean la arepa cuando una madre que pide energía porque no puede ver a sus hijos ni sabe dónde están es la culpable por exponer a su ex públicamente. Seguro ‘algo habrá hecho para que se los quiten’, y termina siendo la culpable por dañar ‘el buen nombre’ del señor. Nos voltean la arepa cuando una mujer extranjera y viuda pregunta a la empresa de su esposo (la que nunca le cotizó a él sus pensiones), acerca de sus derechos y llega acompañada de abogados para informarse bien, pues su situación emocional delicada y su carencia de conocimientos legales no le permiten hacerlo por sí misma, y es allí cuando le dicen que es ‘horrible lo que está haciendo, que ahora vino con abogados, que quiere buscar problema, que se quiere aprovechar de la muerte de su esposo’.

Tenemos la culpa, tenemos la culpa si hablamos, tenemos la culpa si pedimos ayuda, tenemos la culpa si preguntamos, tenemos la culpa si queremos informarnos acerca de nuestros derechos. ¿Es justo? De repente somos responsables de las consecuencias de hablar, somos malvadas por las consecuencias que hablar les trae a los ‘verdaderos culpables’. De repente nos voltean la arepa, de repente tenemos la culpa, y a veces nos la creemos.(Vea también: Que las opiniones de los demás no te envenen).

Es un juego psicológico tan sutil que parece el pájaro carpintero golpeando sobre su tronco. Va tallando, golpeando, repitiendo tantas veces que la gran marca queda y es ahí donde decidimos callar. Es allí donde nos gana “el miedo al qué dirán”. Donde toda la sociedad pierde de foco el verdadero problema, donde toda la sociedad pierde de vista al verdadero culpable y somos las mujeres “atrevidas, valientes y corajudas” las culpables de lo que sucede.

Eso es violencia machista, pero pocos hablan de este tipo de violencia sutil, donde nuestra reputación está en juego y callamos para no verla afectada. Donde los ojos de muchas personas se centran en ‘el culpable equivocado’, haciendo un daño irreversible en las verdaderas víctimas. No hay nada más machista que callarnos entre nosotras, que invalidar nuestros sentimientos, que culpar a una mujer por defender sus derechos; no hay nada más machista que una persona ejerciendo presión para callarte, no hay nada más machista que echarle la culpa a la víctima y hacerle creer que lo que hace está mal. (Vea también: Una de cada tres mujeres asesinadas muere a manos de su pareja).

No hay nada más machista que negar lo que está mal y creer que la reputación está por encima de los hechos, de los sentimientos y de los derechos. Las mujeres debemos trabajar juntas y no invalidarnos. Que no nos volteen la arepa.

Por: Geraldine Pomato/ síguela en Twitter: @geripomato