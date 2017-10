Denver: un paraíso en la nieve

Recorrer tierras mágicas como el mundo de Narnia o el reino de Arendelle, de la película Frozen, no está muy lejos de la realidad. Esos parajes de ensueño custodiados por montañas de picos blancos y casitas de cuento de hadas existen y, lo mejor, están a pocas horas de Colombia. Si siempre has soñado con conocer la nieve, hacer figuras de angelitos, esquiar y tomar un descanso acompañada de una taza de chocolate caliente, no dejes de visitar Denver, la capital del estado de Colorado (Estados Unidos), ubicada a solo siete horas de Colombia vía área. (Vea también: Relájate y disfruta: Destinos para hallar tu ser).

Conocida como la ‘Ciudad de la milla de altura’, por su elevación sobre el nivel del mar, tiene 300 días de sol, superando a otras aparentemente más soleadas como Miami. Sin embargo, cuando llega el invierno (entre diciembre y marzo) ese ambiente tropical se convierte en el destino ideal para las amantes de los deportes invernales. Estos son los sitios que debes recorrer en tu paso por esta tierra mágica. (Vea también: Destinos con sello 'verde').

Un edén llamado Vail

Fundado como centro turístico en 1962 y construido al estilo de una villa alpina, este acogedor pueblo es famoso, entre muchos otros atractivos, por estar muy cerca de la estación de esquí más grande de todo Colorado. Si bien Gore y Sawatch son las cordilleras más apetecidas para practicar deportes de invierno, y son visitadas por aficionados al snowboard y esquiadores profesionales, la zona es perfecta para caminar, dar un paseo en ‘bici’, en ‘motonieve’ o, simplemente, disfrutar sus maravillosas panorámicas en cualquier época del año. ¡Un dato! Si tomas un vehículo particular desde el aeropuerto internacional de Denver, puedes tardar alrededor de dos horas. (Vea también: Los mejores 10 destinos del mundo).

Naturaleza, en su máxima expresión

A solo 90 minutos de Denver se encuentran cuatro de los más importantes parques de Estados Unidos, incluyendo el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, reconocido por sus exóticos paisajes y su nieve delgada como la arena. Como su nombre lo indica, es un complejo de cumbres con cimas de más de 4.000 metros, unidas por caminos sinuosos y más de 483 kilómetros de senderos para recorrer. Una buena idea es contratar una excursión de uno o más días para explorar profundamente los atractivos del lugar. ¿Te imaginas un pícnic con el amor de tu vida teniendo esta vista? ¡Alucinante! (Vea también: 5 destinos de lujo para visitar).

Una tarde entre amigos

No hay nada mejor que disfrutar una buena cerveza con las personas que amas, y más si es en un lugar ensoñador. Esta es la ciudad número uno de Estados Unidos en producción de esta bebida per cápita; de allí su apodo de ‘El Valle Napa de la Cerveza’. Las fábricas y productos artesanales abundan, así que es tu oportunidad de probar nuevos sabores y convertirte en toda una catadora. ¡Para que te agendes! En octubre se celebra el Great American Beer Festival, una fiesta de tres días en donde se reúnen cientos de cerveceros y visitantes con el objetivo de deleitarse con una completa oferta gastronómica. (Vea también: La Guajira para dos en 72 horas).

Para toda la familia

Si un día quieres descansar un poco de la nieve… ¡no te preocupes! Esta metrópoli tiene un sinfín de actividades de entretenimiento no aptas para mujeres aburridas. ¿Adoras los planes al aire libre? Da un paseo por los Jardines Botánicos o por el Monte Evans. Si eres amantes del arte y la historia, agenda una visita a algunos de los museos icónicos como el Museo de Naturaleza y Ciencia o el History Colorado Center. ¿Y para tu esposo? Una fotografía en el Coors Field, el campo de béisbol más famoso de la región, o el Stranahan’s Colorado Whiskey Tour, un recorrido por una destilería que le permitirá conocer todo el proceso de producción del whisky y, por supuesto, probarlo. ¡Le encantará! (Vea también: Belice, una aventura en el corazón maya).