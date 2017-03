El yerno del rey, un avivato preso

Iñaki Urdangarin a la cárcel. Le clavaron seis años y en España los pagan en serio. Cuando un tipo decide casarse con la hija del Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, es porque tiene agallas, ambiciones y el talento para saber portarse bien. Iñaki Urdangarin hace 20 años era un héroe nacional, deportista y muy pintoso: ojos verdes, 1.94 de estatura, delgado y sobradón. El preciso para la infanta Cristina de Borbón, cuatro hijos bonitos. Pero Urdangarin resultó un gilipollas. Montó oficina de negocios y tráfico de influencias tramposas. Por ser yerno del Rey, lo trataban con zalamería. Se enriqueció groseramente. Cristina, su mujer, 50 años y muy Borbón, no lo abandona, sería una guachada. La nobleza española quedó como un zapato viejo en un basurero por culpa de este yerno avispadísimo. PUNTO. (Vea también: ¿Machismo salvaje?/ Poncho Rentería).

La elegancia cuesta 'billé'. Ayer en la peluquería señorera, la muy criticona Maricarmen dijo esta frase: "vosotras las colombianas sois unas gallinas asustadas, no habéis protestado contra los que se robaron las millonadas para las avenidas en Bogotá y hoy tenéis la ciudad como una pocilga asiática". A Maricarmen le atacan nostalgias de Madrid, de su parque El Retiro, y sueña recuperar a Bogotá, que es un imposible. Nos espera el caos diabólico. Las mujeres que acosan mucho al marido para que les compren prendas costosas, le van poniendo dinamita al matrimonio, eso cabrea mucho al marido que gana bien, pero no tanto. Mi Lulita Arango es refrescante en eso, es línea alternativa, que es una línea ecológica, relajada y baratísima. Mujeres que acosan al marido para que les regale esas gafas que usa Carolina de Mónaco, se pifian, se meten un autogol.

La bellísima Primera dama. No voy a Lina Moreno de Uribe. Voy a otra Primera dama, a la risueña rubia Ivanka, la hija estrella del Presidente, del antipático Donald Trump. Me toca contarles que Ivanka sabe de finanzas, moda, rumba, Dry Martinis, economía y negocios. Ivanka está casada con el multimillonario Jared Kushner, al que su suegro contrató. Quien quiera ver a Trump, primero pasa por el yerno, que a la hora del té, es el que manda. Hay yernos que resultan un baloto exquisito, hay otros que resultan 'petardinis' y producen pena ajena. ¿O será que los suegros resultaron muy tacaños y no ayudaron?

Mercedes Sierra. Ella regaló a Bogotá el bellísimo parque El Chicó (carrera 9 con calle 94). Allí no admiten perros, ni bicicletas y a los niños los respetan. Lulita Arango llevaba a sus gemelos hijos a ese parque hace 38 años, y ahora lo visitamos mucho. Gracias doña Mercedes Sierra Cadavid por darle a Bogotá ese sitio democrático donde felizmente no reciben perros ni ciclistas. Los ricos regalan poco, salvo Nemesio Camacho, Moris Gutt, Carlos Jaime y Ardila, Sarmiento y Santo Domingo. Con mi sobrina Diana Rentería y su hija Miranda Villamil, estuve revolcándome en ese parque. Me supo a Londres y hace 30 años que no voy a la aburrida City-Londres. Allí viví dos años y me aburrí todos los días. Me trataron como sudaca y era sudaca.

Las nietas de Mercedes Sierra, herederas: Muy blanquitas, muy bonitas, de regia figura todas y educadas en Suiza, cuando era exótico ir allá. Se casaron con bogotanos de buen apellido y tierras, de esos noviazgos llegaron hijos y nietos de los que circulan historias deliciosas. Lo que pasa en las familias con haciendas, ganados, servidumbres, mansiones y guardados en bancos. Bueno, hay fortunas que ocasionan problemitas. ¿Herencias? Ni hablemos. Don Pepe Sierra, un talento financiero, una leyenda que vino a Bogotá y compró dos haciendas: una en El Chicó y la otra en Santa Bárbara en la calle 115. Joder, tenía ojo, ¡Afortunados los herederos!

Isabella Santodomingo y Amparo Grisales. Tienen talento para andar por la vida, son exitosas en sus faenas laborales y son deliciosamente independientes. Ellas dos han dado lecciones benéficas a las mujeres de Colombia. Amparo e Isabella con su tonito altanero, semi-feminista, exigentes de los derechos femeninos, han ayudado a que este país sea menos machista. Isabella hoy juega entre California y Miami, siempre montando, creando, ganando mucho dinero y bailando Chachachá. Amparo se tomó la audiencia en 'Yo me llamo'. Para presidente 'anticorrupción de Colombia' escoja ¿Amparo o Isabella?, ¿Cuál prefieren? ¡AMPARO GRISALES ES DE PELÍCULA! Y como marzo es el mes de las mujeres, Aló les trae un banquete ejecutivo en esta edición.