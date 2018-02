2018, un año de bendiciones para todos

Hola a todas mis queridas lectoras de #VitalmenteConCaroCruz. Llevaba casi un mes sin escribirles y quería contarles cómo despedí el 2017. El año pasado, como todas ustedes saben, me trajo lo más valioso y hermoso que tengo: Matías. Él llegó para ser nuestro maestro y hacernos valorar cada día nuestra existencia. Por supuesto, debo agradecer por tener salud, a mis seres queridos, amor, amigos y todas esas cosas sencillas que al final de todo son las que valen la pena. A mi hijo debo darle las gracias porque ahora es nuestro motor y fortaleza en las adversidades. (Vea también: Celebro 15 años de sueños cumplidos por Carolina Cruz).

Este amor que sentimos por ti, Mati, se nos sale del pecho y es lo más maravilloso que hemos experimentado. En medio de tanta felicidad, debo confesarles que también fue un año de pruebas duras, pero gracias a esas vivencias tenemos la fortaleza de hoy en día y la fe intacta frente a situaciones que no tienen explicación. Hay momentos en los que no entendemos por qué nos pasan las cosas, pero en nosotros está creer, llenarnos de luz y de buena energía y entender que por encima de todo está Dios y que su tiempo y decisiones son perfectas. Todas las experiencias nos han acercado más a Él y hoy somos más fieles y fuertes. (Moda más viajes: dos temas que me encantan por Carolina Cruz).



Les cuento que para cerrar el año nos fuimos el pasado 20 de diciembre a descansar en familia, con los amigos de la vida, rodeados de paz y calma, y con toda la atención puesta en Mati. Mi bebé estaba hace un año en la barriga, pero esta vez, a sus 8 meses, vivió feliz con las decoraciones, las luces, el árbol, el pesebre, la novena, las cajas, los paquetes, etc. Amó sentir las diferentes texturas, y ver esa carita de sorpresa fue bellísimo. Despedimos el 2017 llenos de agradecimiento y recibimos el 2018 de la misma manera, colmados de amor y alegría porque sabemos que este año llega cargado de bendiciones. (Vea también: Conformar una familia ha sido mi mejor decisión).

Gracias a cada una de ustedes por conectarse conmigo por este medio, y gracias a mi casa ALÓ por confiar en mí para escribir. Los quiero, feliz 2018, que DIOS los bendiga y los llene de salud y vida junto a sus familias. (Vea también: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque: Nueve años de momentos especiales).