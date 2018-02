Carolina Cruz: Mis propósitos para este año

Hola, qué delicia volver a leernos en mi casa, la revista ALÓ. En esta ocasión quiero contarles lo que hago cuando comienza un año.

Estamos en el primer trimestre del 2018 y para mí es muy importante tratar de terminar lo que dejé inconcluso. Lo que no llevé a cabo se vuelve un propósito para el ciclo que comienza, así que si están en la misma situación, las invito a que se unan a mi combo.

Inicié como siempre y como me gusta: al lado de mi familia, gracias a Dios. Todos con salud y vida, que siempre será lo más importante para mí. También con muchos sueños y deseos por cumplir, entre ellos, seguir con mis negocios, continuar con mi marca, como imagen de diferentes campañas y creando contenidos para Carolina Cruz Osorio, mi canal de Youtube, al cual las invito a suscribirse, porque quiero seguir compartiéndoles más momentos de mi vida y algunas sorpresas que vienen desarrollándose. Obviamente, mi tarea principal es estar dedicada a Matías, gozarme cada minuto y cada segundo a su lado y seguir aprendiendo de la tarea más maravillosa de la vida, la de ser mamá.

También quiero contarles que siempre me ayuda a organizarme el tener todo escrito en una agenda que adoro; es de Espejo de Papel. Este cuadernito me llena de vida, de luz y de mensajes positivos. Como me encanta escribir, siempre tengo a la mano mi cartuchera en la que cargo gran variedad de colores, esferos, marcadores y otras cositas. Los que me conocen saben que defiendo la idea de que dentro de nosotros existe un niño que nunca debe morir, así que con estos dos objetos me organizo de la mejor manera y así puedo tener tiempo para mis cosas y para lo más importante en mi vida, que es mi familia.

Mujeres, las invito a que vislumbren cómo quieren iniciar y culminar este año. Arriésguense, pues vale la pena hacerlo.

Les envío un beso y espero que a final de año, cuando nos volvamos a leer, todos esos propósitos estén terminados o por lo menos en curso. Las quiero muchísimo.