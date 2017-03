San Valentín para novias o amantes

Me alegró que el día de los enamorados fue aprovechado por las parejas para tomar copas, irse a bailoteos y regalarse una flor. Esa es la forma zanahoria como celebran esta fiesta que inventaron los gringos. Y lo festejaron mucho las mujeres: Claudia Gurisatti, Margarita Ortega, Alejandra Azcárate, María Méndez, María Fernanda Valencia, Paola Turbay, Tata Gnecco, Silvia Martínez y otras 787. Que febrero tenga un día especial para el amor es saludable. Una amiga me dijo que ese día fue con su novio a siete moteles de Bogotá y no encontró cupo, todos llenos. Les tocó irse para el Crem Helado a comer brownies con yogur, y cero sexo.

La Miss Universo, ¿lesbiana?

El malevaje periodístico en Europa lanzó una bomba de mala leche contra la nueva Miss Universo, la francesa Iris Mittenaere. Periódicos y revistas han dicho que ella es lesbiana y, por supuesto, no salió a negarlo, ni aprobó ni desmintió. Fue una conducta antisocial la del periodista que lanzó ese novelón amarillista. PUNTO. A Estefanía de Mónaco, la libertaria de la casa Grimaldi, le destruyeron su matrimonio con Daniel Ducruet. El muy tontarrón cayó en una emboscada que le montó una periodista zorra. Ella lo metió a la cama y su cómplice afuera les tomó 99 fotos viringos, haciendo pilatunas sexuales. La revista vendió mucho, pero Estefanía mandó a su marido para el carajo. PUNTO.

Su amante es Bodytech

Mi amiga María Paula, 27 años, muy sexi y casada, me contó que ella tiene más interés en una cita con el gimnasio que en una con su esposo en un motel. Y la felicité porque el cuidado del cuerpo sube la vanidad, mejora el estado físico y las endorfinas ganadas saben a felicidad. Gigliola Aycardi es mi personaje y no la conozco, pero ella y su amigo Nicolás Loaiza se inventaron ese gimnasio que hoy tiene 184 centros y pisa duro en Chile, Perú y Colombia. A ella, brillante economista de la Universidad de Los Andes, miles de mujeres le deben media vida feliz. Aplaudo los gimnasios, los aeróbicos y los Pilates; allí ellas botan adrenalina para soportar los infantilismos de sus maridos.

Paloma Castello Duque

Gran éxito ha saboreado la artista Paloma Castello con su exposición en la galería Aurora de Bogotá. Allí colgó su obra Des-encantadas, que tiene altísima calidad artística. A los 27 años, tiene por su disciplina amplio recorrido artístico. Des-encantadas, como ha titulado la serie, es un homenaje a las divas del cine en los años 20: Pola Negri, Tallulah Bankhead y Louise Brooks. Apoyada en lecturas, ensayos y viajes, es una artista sólida. PUNTO.

Mar de sangre, Cartagena

Arturo Aparicio Laserna es médico y también adicto a la historia de Cartagena. Por eso escudriñó y esculcó en viejas bibliotecas para llegar a los piratas, el mercado de negros y el día a día. Se prende uno del libro porque conoce la ciudad y goza sus noches. Se le abona al autor que durante 30 años investigó sobre su vida cotidiana. Es mejor que compren el libro. En Mar de sangre, Memorias de Cartagena, Arturo Laserna hace un viaje a la Cartagena de los años duros. Se lee de corrido si uno está en la ciudad de Obregón.

Tutifruti

Tremendo regalo para miles de mujeres fue el recital mágico de Joan Manuel Serrat en Bogotá. ¡Ohh!, Mediterráneo, porque yo nací en el Mediterráneo... Y nos regaló Cantares y La muchacha típica. Millones de mujeres que hace 40 años eran quinceañeras aman a Serrat porque les aplaudió que cargaran su librito de poemas en una mochila, recitaran a Neruda y se fumaran su marihuana en la Tadeo, la Javeriana, Los Andes y la Nacional.

Serrat cantó la historia de la quinceañera que con sus ropas en un hatillo se fue de la casa buscando ser feliz y lo aplaudieron Lulita Arango, Conchi Araújo, Beatriz Esguerra, Ana Marta de Pizarro y Gina Parody. Grandioso Serrat. Y aquí ALÓ les trae maravillas excitantes. Lean a Neruda, Confieso que he vivido. Memorias. ¡Peligro, señoras! En Bogotá, Medellín y Cali hay perros feroces: pitbulls y rottweilers sueltos en las calles. Cuiden a sus nietas. Una niña en Medellín fue despedazada por uno feroz. ALÓ advierte.