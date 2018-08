¿Le pedirías la mano a tu novio? ¿Por qué no hacerlo en Aruba?

Quienes titularon a este destino como la ‘Isla más feliz del Caribe’ no se equivocaron. Este paradisíaco lugar donde la brisa sopla y el mar arrulla está ubicado a tan solo hora y media en avión desde Colombia. ¿Lo mejor? No necesitarás visa para disfrutar de sus riquezas turísticas, pues los colombianos ya no la requieren desde hace más de un año. (Vea también: Aruba, paraíso acuático y sanador).

Justamente, pensando en esa atmósfera megarromántica y teniendo en cuenta quel rol de la mujer en la sociedad ha venido evolucionando exponencialmente con el pasar de los años, la Isla Feliz invita a las mujeres a que tomen la iniciativa y sean ellas quienes pidan matrimonio. “En Aruba creemos que expresar el amor no debe tener género ni reglas. Por esto, te invitamos a inspirarte en las mejores playas del Caribe, en el clima perfecto y en los coloridos atardeceres de la isla, para que sorprendas a tu pareja y sea él el que diga: ‘Sí, acepto’”, asegura Miriam Dabian, directora de Aruba para Latinoamérica. (Vea también: Aruba, tu escape en pareja).

Para materializar esta iniciativa, Aruba creó www.arubahesaidyes.com, una actividad que invita a las mujeres de Latinoamérica, entre 25 y 45 años, a que les propongan matrimonio a sus novios. ¿Qué debes hacer para participar? Solo debes inscribirte y postularte para viajar a la isla en compañía del hombre de tu vida. Una vez en el destino y de la mano una experta podrán recrear la propuesta de matrimonio ideal. La actividad durará del 9 al 29 de agosto, así que no pierdas la oportunidad de celebrar el amor en este paraíso terrenal. (Vea también: ¡Cásate en Aruba).