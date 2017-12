Carolina Cruz: Celebren en familia

Hola a todas mis queridas lectoras de #VitalmenteconCaro+ en Revista Aló. Llegó la temporada más linda del año y estoy más emocionada que nunca, porque, al lado de nuestro hijo, queremos gozarnos al máximo esta maravillosa época que reúne lo más valioso que tenemos: la familia.

Adornamos nuestra casa desde la primera semana de noviembre y ya estamos organizando las novenas con maracas, panderetas y tambores para que los niños disfruten mucho y, obviamente, la comida típica, que no puede faltar. Dentro del menú están: el desamargado, brevas con manjar blanco, natilla, buñuelos, palitos de queso, ensalada rusa, arroz con leche, hojaldre, empanadas y unos buenos pandebonos y aborrajados. Para la Nochebuena, el menú también está casi listo, pues algunas de las delicias anteriores se repiten ese día.

Tratamos de cocinar entre todos y cada pareja lleva algo especial, lo que más se le facilite preparar. La mesa, recomiendo vestirla muy linda, cargada de velas rojas, blancas y doradas, unas flores hermosas y listo. Muchas personas se complican la vida comprando regalos para todo el mundo, pero este año solo les vamos a dar obsequios a los niños, y para los adultos organizamos un juego: consiste en que cada uno debe llevar un presente unisex, que no pase de cierto presupuesto, y así todos se van de mi casa con algún detallito. ¡Es increíble!

Y hablando de las vacaciones... Para mí, el mejor plan es estar con la familia, ya sea en una playa, en un parque, en una casa o donde sea, pero rodeada de los que amas y dándole gracias a Dios por tantas bendiciones y también por los momentos difíciles, ya que son los que nos ayudan a volvernos más fuertes, pacientes y tolerantes.

El look de la noche siempre se lo consulto a mi mano derecha en temas de feng shui, Claudia Roldán, quien me ayuda a elegir un 'outfit' para que las energías del 2018 inicien con el pie derecho. Me gustan los colores rojo, blanco y dorado, pues son tonos cargados de luz y de buena energía, así que después de conocer la tonalidad, todos en mi familia nos conseguimos alguna prenda de ese color y nos vestimos, como siempre, de la mano del más importante... Dios.

La noche del 24 transcurre en familia, con abrazos y besos. Abrimos regalos y nos vamos a dormir con el corazón feliz y lleno de agradecimiento. También trato de ayudar a diferentes fundaciones con sus campañas y apoyar así a muchas personas, sobre todo a los niños. Cuando recibes tantas bendiciones es más que justo devolverlas a los que lo necesitan. Así que aprovecho para desearles una feliz y roja Navidad, llena de luz y energía maravillosa al lado de la familia. Que Dios los bendiga y cuide siempre.

