La horrible fiesta del Día de la mujer

Les pegan y ganan menos: Paola Turbay, Laura Restrepo, Margarita Rosa de Francisco, Clemencia Rodríguez de Santos, Lina Moreno de Uribe y Florence Thomas tercamente defienden los derechos de la mujer, pero no basta. Según mi esposa, Lulita Arango, es una canallada que ellas, en un trabajo igual, ganen el 25 por ciento menos que los hombres. Hubo fiesta, discursos, repichingas, condecoraciones por el Día de la Mujer, pero no contaron la realidad, la maquillaron. En Colombia siguen siendo ninguneadas. En los robos de Obredecht no hay damas robando, solo masculinos. Ellas en el poder son ‘bichos raros’, de 15 ministerios solo tres están en manos femeninas, y Juan Manuel Santos, graduado feminista, dejó ir a la pareja estrella que adornaba el gobierno: Gina Parody y Cecilia Álvarez. Las mujeres no piden fiestas; piden protección contra el atraco en buses, calles y almacenes. (Vea también: ¿Hay acoso sexual?/Poncho Rentería).

Jackie Kennedy

Película exitosa hoy en Colombia. Jackie es la biografía de Jacqueline Kennedy desde el día que le asesinaron a su esposo, John F. Kennedy. Ella iba en el automóvil con él cuando lo mataron en Dallas. Una hora después eligieron un nuevo presidente y ella quedó viuda e indignada con los fachos que organizaron el crimen. Jacqueline se defendió, sedujo al multimillonario Aristóteles Onassis, quien con sus cinco mil millones de dólares la protegió para que nadie le jodiera la vida. (Vea también: Virginia Vallejo, chao al sexo).

Lady Di resucita en Londres

Mi amiga Paula llegó de la ciudad del Big Ben diciéndome que está horrorosa, llena de hindúes, paquistaníes, chinos y árabes. Que está carísima y odiosa con los suramericanos. Paula asistió al palacio de la familia MacMillan, donde había homenaje a la inolvidable Lady Di, que sigue siendo amada en Inglaterra y en medio mundo. En ese palacio mostraron los 33 vestidos más espectaculares que lució esa bella rubia que fue maltratada por su marido y que murió en un accidente con su amante, Dodi Al-Fayed. Lady Di sigue en la memoria de millones que la admiraron porque hizo tareas sociales a favor de los pobres y la recuerdan con cariño. Su exmarido, Carlos, se casó con la amante Camila Parker, y sus dos hijos son guapos, rubios, millonarios, borrachitos, jodedores y dichosos metiendo pepas de éxtasis y porros de marihuana. Digamos, como los niños de la 'jai' londinense. (Vea también: Ivanka Trump, la verdadera primera dama).

El sexo y Coco Chanel

En la moda es un mito inolvidable. Ella, bisexual, drogadicta, promiscua, cínica, antisemita e irónica fue Gabrielle Bonheur (Coco Chanel), representante auténtica de una época libertina que ella marcó con su indeleble sello. Bajita, delgada, morena, de ojos castaños y cabello negro, dueña de una arrolladora personalidad. Ahora que existe Google y que podemos navegar hasta en los celulares, escriban Coco Chanel y encuentren una biografía maravillosa. Insisto, léanse estas biografías: Coco Chanel, Jacqueline Kennedy, Jane Fonda, Dolores Ibárruri, Edith Piaf y la de Pablo Neruda, que se llama Confieso que he vivido. Es la quinta vez que la recomiendo. ¡Ah!, lean a Flavia Dos Santos, es autora de cuatro libros, todos pedagógicos, muy útiles para las mujeres. PUNTO. El guache parlamentario polaco Janusz Korwin-Mikke le gritó al mundo hace 15 días que las mujeres deben ganar menos dinero que los hombres porque son menos inteligentes. ¡Joder, te están mentando la madre en 15 idiomas! (Vea también: Lo mataron por celos / Poncho Rentería).

Vargas Llosa y Catherine Millet

Ella escribió un libro escandaloso, sus memorias sexuales, y se han vendido millones de ejemplares. Señora de la alta sociedad de París, 53 años, casada, crítica de arte, que Vargas Llosa definió así: “Ella comenzó su vida sexual bastante tarde –a los 17 años– para una muchacha de su generación. Pero de inmediato comenzó a recuperar el tiempo perdido haciendo el amor a diestra y siniestra, y por todos los lugares posibles de su cuerpo, a un ritmo loco”. Catherine Millet, dama de estrato ocho, embrujó a Francia con su atrevido libro. De aplaudir su marido, un respetable banquero que la sigue felicitando a pesar del escándalo. (Vea también: Mujeres adictas a.../Poncho Rentería).

Tutifruti

Entra a la campaña presidencial una costeña, María del Rosario Guerra, ahijada del expresidente Álvaro Uribe, ingeniera industrial y dicen que es pilísima. Es que solo había cachacas en la competencia: Martha Lucía Ramírez, con muchos votos, Clara López por el Polo santista, Claudia López por los indignados, y Piedad Córdoba, con la izquierda salsómana, musical, chavista, alegrona y con turbantes de 37 colores. Aquí termino y ALÓ les tiene regio menú en estas páginas. No les quito más tiempo.