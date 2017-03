Milena López nos habla de sus dolores de cabeza

Un artículo de la BBC afirma que el 40 por ciento de las mujeres jóvenes sufrimos de migraña. Yo formo parte de este inmenso grupo. He vivido un largo y angustioso viaje por este doloroso universo y nada de lo que he leído, de lo que he experimentado, ni estas letras logran plasmar, en realidad, la pesadilla que es vivir con esta enfermedad.Ellas no discriminan, no eligen lugar ni situación para aparecer en la vida y paralizarla en cuestión de segundos. Puedes estar a punto de casarte, de ir de compras, de salir en un programa de televisión o en tu primer viaje a Italia, como a mí me ha pasado, pero ahí siempre están. Te acompañan, se ríen de ti, te dominan y te acaban. Tal y como me ha pasado tantas veces a mí. Cuando empiezan, de repente, estás conversando y ya ni puedes enfocar.Si las luces, a veces de colores, se ven en el lado izquierdo, el dolor será en el lado derecho, y viceversa. Prepárate porque este es solo el comienzo. Después viene la etapa, a la que yo llamo, “no me voy a dejar”, y aunque la evitas, la esquivas, le pegas puños y tratas de seguir con tu vida, es imposible. El dolor avanza lento, seguro y se fortalece, te persigue como una sombra. En este punto ya se han alejado los flashes de tu cara y sientes un soplete caliente y palpitante dentro de tu cabeza. Es tan intenso, que ya no permite ni que te muevas.: Tonopan, Excedrin, Cafergot, Migriñon y Neosaldina. Aunque en el fondo sabes que nada funcionará, más que llenarse de valor y esperar. No puedes hacer nada más.Y eso porque ya lo has probado todo. Tantos remedios alternativos que te han sugerido por años, algunos hasta inverosímiles: banano con milo en ayunas, oler cabuya quemada, meter las manos en agua con hielo, café cargado con limón, acupuntura y hasta rila de vaca con leche: “Tranquila, mamita, que las vaquillas solo comen pasto”. No me alcanzarían estas páginas para contar muchos de esos episodios.como la llaman mis sabias tías Aidé y Rosalba, a quienes desde muy niña les oía repetir: “¡Ay, Señor bendito, me dieron las bilis!”, casi a manera de presagio de lo que viviría yo años más tarde. Hace un tiempo decidí dar la batalla, no dejarme. El resultado fue que terminé arrastrándome en los pisos de las tiendas y vomitando. La gente, que seguro no sabe ni sabrá lo que es esta afección, solo me criticaba y otros se reían.Y es que las que sufrimos de este síndrome -de base genética, con más alta incidencia en las mujeres- sabemos que lo que da un poco de alivio es vomitar, pero eso solo llega después de unas horas de angustia, dolor y desasosiego.Y por fuera, la cara sigue igual, como aquel dicho que dice que la procesión va por dentro, como si nada pasara. Eso sin mencionar los mareos, náuseas y baja de presión que la acompañan. A pesar de todo, me he acostumbrado a vivir con ellas, forman parte de mi vida, pero espero que algún día se mueran, para siempre. Esta es mi voz de apoyo y mi saludo compasivo a las que se han sentido identificadas.