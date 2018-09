5 Mascarillas by Caro Cruz

Hola a todas mis mujeres ALÓ y bienvenidas nuevamente a #VitalmenteConCaroCruz, nuestro espacio quincenal para escapar de la rutina y conversar sobre los temas que nos interesan. En esta oportunidad vamos a hablar de los tratamientos naturales, de la botica de la abuela, esos que jamás pasan de moda y que nos encantan. Sí, me refiero a las mascarillas caseras que con mucho cariño heredamos de nuestras mamás o tías y que funcionan muy bien. O bueno, a mí me han funcionado perfectamente. (Vea también: El fenómeno de éxito llamado Carolina Cruz).

A continuación te comparto cinco de las recetas ‘beauty’ que más uso. ¡Prepáralas, pruébalas y cuéntame cómo te parecen y si también te funcionaron!

1. Para las manos: Teniendo en cuenta que constantemente están expuestas al sol, me gusta protegerlas con una o dos exfoliaciones por semana. Solo necesitas azúcar morena, miel y un poquito de limón. Mezcla todos los ingredientes y hazte un delicioso masaje. También puedes aplicar en rodillas y codos para eliminar asperezas y que queden muy suavecitos. Pssst... Si lo deseas, puedes reemplazar el azúcar morena por avena en hojuelas. (Vea también: Carolina Cruz no se detiene).

2. Para la buena energía: Debido a las múltiples ocupaciones que tenemos en el día y al corre corre en el que vivimos muchas mujeres, a veces es necesario optar por una alternativa que nos empodere y nos relaje. ¿Mi receta? Mezcla nueve cucharadas de sal marina con la misma cantidad de bicarbonato de sodio. Aplica esta preparación en todo el cuerpo para exfoliar la piel, déjala unos minutos y luego báñate muy bien. Termina aplicando una crema humectante. Un tip que me funciona muy bien es visualizar cosas positivas mientras me masajeo, así voy eliminando de mi vida todo aquello que no me hace bien. ¡Repite esta operación mínimo una vez al mes! (Vea también: Carolina Cruz: Mente y espíritu en forma).

3. Para el cuerpo: Otra mascarilla que me encanta es la de café mezclado con un poco de miel. Intento realizarla una vez a la semana y sí o sí antes de broncearme, pues contribuye a eliminar células muertas y ayuda a obtener un tono bonito y parejo.

4. Para el pelo: Para cuidar y consentir la melena, mi recomendación es utilizar buenos productos (yo uso los de Bioexpert). Además me ayudo consumiendo gelatina sin sabor, que fortalece uñas y pelo debido a su alto contenido de colágeno.

5. Para el rostro: Me gusta aplicarme un poquito de clara de huevo y unas goticas de limón en las noches, esto previene la aparición de manchitas, pero es importantísimo que al día siguiente laves muy bien la cara y te alejes del sol. (Vea también: Siempre que necesito ayuda, la busco).

Espero que te hayan gustado mis secreticos de belleza. Recuerda que son alternativas que no requieren mucho tiempo ni dinero y que puedes realizar fácilmente en casa.

¡Te mando un abrazo y nos leemos en quince días!