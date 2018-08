Mis mantras de éxito por Carolina Cruz

Hola a todas mis amigas lectoras. Qué maravilla volver a saludarlas y leernos por estos lares. Nuestra bella casa, revista ALÓ, está cumpliendo 30 maravillosos años... Tres décadas en las que se han dedicado a consentirnos y a mostrarnos cómo es el mundo más allá de una carátula o portada. ¡Gracias, ALÓ! (Vea también: El fenómeno de éxito llamado Carolina Cruz).

En esta oportunidad vamos a tocar un tema que rige la existencia de muchas personas: los famosos mantras. Para mí, es sencillo. Mi vida siempre va de la mano de Dios. Él está presente en cada decisión, proyecto o sueño... Además tengo una costumbre muy bella y es la de hacer el rosario todos los días. Son esos 20 minutos diarios en los que me desconecto, me tranquilizo y me libero de muchas cosas que me atan. Creo que al momento de poner tu vida en manos del todopoderoso es importante hacerlo de corazón; no es rezar por rezar, ni hablar por hablar... (Vea también: Carolina Cruz: Mente y espíritu en forma).

Es entablar una comunicación sincera y cercana con Él, contarle tus miedos, tristezas y deseos, pero también agradecerle por todo lo bello que te da. Para mí, una de las palabras más completas y valiosas es: Gracias. Gracias por los instantes de felicidad y sonrisas, pero también por esos momentos de dudas y angustias que nos hacen más fuertes. (Vea también: Moda + Viajes: dos temas que me encantan por Carolina Cruz).

A continuación te dejo un listado de las palabras o mantras que me repito a diario y en las cuales he basado mis decisiones. Créeme, ¡son poderosas!

Vive y deja vivir

Tu identidad es tu esencia; ama sin renunciar a ella

Una flor no compite con la de al lado, solo florece

Dios

Fe

Familia

Amor

Gracias

Honestidad

Respeto

Tolerancia

Paciencia

Amistad

Dedicación

¿Un ‘tip’ extra? Siempre, desde que tengo uso de razón, me ha gustado llevar una agenda para anotar todas mis citas, compromisos y eventos importantes. Me encantan las de la marca colombiana Espejo de Papel, pues soy partidaria de apoyar el talento nacional. Para mí, estas ayudas didácticas, más allá de ser simples cuadernos de color y stickers, se han convertido en una especie de guía espiritual en las que apunto todo lo que siento y lo que necesito para ser feliz. ¡Un dato! Escribir cada mantra y decirlo frente al espejo (mirándonos a los ojos) tiene un poder enorme. (Vea también: Mis mejores vacaciones por Carolina Cruz).

Estoy bien Estamos bien Estamos sanos Estoy sana Todo estará bien Esto también pasará Gracias, Dios, por tanto y más

Gracias por tu tiempo, querida lectora ALÓ. Nos leemos en otra oportunidad para que sigamos cargándonos de amor y de energía positiva.

¡Las quiero! Caro Cruz.