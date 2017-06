Trombofilia: tras la pérdida de un embarazo

Por: Geraldine Pomato

¿Hay derecho a someter a una mujer a semejante sufrimiento de perder no uno, sino TRES hijos antes de ser estudiada? Resulta que detrás de las pérdidas se puede esconder un desorden de la sangre llamado trombofilia. Es un problema en el cual tu sangre coagula más de lo normal y el cuerpo no es capaz de deshacer los coágulos que se forman. No afecta a todas las mujeres. (Vea también: Geraldine Pomato: el cerebro de Wikimujeres)

¿Cómo complica este trastorno el embarazo?

Ante un desorden hormonal, como lo es un embarazo, se producen coágulos que pueden tapar arterias imprescindibles para la alimentación y crecimiento del bebé y de esta manera se pierde el embarazo. Algunos posibles indicadores de que puedes padecer trombofilia pueden ser:

• Pérdida de embarazo

• Preeclampsia

• Parto prematuro

• Problemas de fertilidad

Esto no quiere decir que todas las personas que han pasado por alguna de estas situaciones tengan este padecimiento, pero se deben realizar exámenes y contar con el acompañamiento de un profesional de la salud para tener un diagnóstico. Es una suerte que detrás de cada causa injusta haya “rebeldes con causa” que luchan para cambiar la historia de muchas mujeres. En este caso: mujeres que luchan por una detección temprana que reduzca el dolor y el sufrimiento de perder un embarazo.

Hace poco nació el grupo en Facebook ‘TROMBOFILIA Y EMBARAZO COLOMBIA’, un hijo del grupo madre que fue creado en Argentina, pero que busca dar atención directa a las madres colombianas. Es una comunidad de contención, apoyo y compañía para mujeres que han perdido embarazos y bebés por algún tipo de trombofilia. El grupo es cerrado. Su función principal es difundir e informar a las mujeres que han pasado por abortos tempranos, partos prematuros, muertes intrauterinas, preeclampsia e infertilidad y que aún no conocen una causa aparente de estas situaciones o que simplemente han recibido respuestas como “tranquila, eso es normal” por parte de algún médico, pero que sospechan tener esta condición. (Vea también: "Voltear la arepa": índice de violencia machista: Geraldine Pomato)

En el grupo reciben orientación acerca de esta enfermedad y cómo este trastorno afecta la gestación, para que, en compañía de un profesional de la salud, consigan un diagnóstico, obtengan un adecuado tratamiento y posteriormente puedan tener sus hijos. Trabajan en pro de una detección precoz: es decir, que las mujeres no tengan que pasar por un sufrimiento innecesario, por tres abortos o más, o perder embarazos avanzados para que le realicen los exámenes de sangre que determinen si tiene o no esta condición.

Si tú no has pasado por alguna de estas difíciles situaciones, pero conoces a alguien cercano, de tu familia, de tu trabajo, de tu universidad, etc., que ya pasó por esto, infórmale; podrías evitar más dolor, más lágrimas e incluso salvar una vida. Cuentan también con una página web: www.trombofiliayembarazo.org (administrado desde Argentina y con asesoramiento de la hematóloga Doc. Adriana Sarto), para quienes quieran obtener más información sobre qué es la trombofilia, su tratamiento, obtener datos de algunos de los médicos recomendados por otras mamás, leer testimonios y videos relacionados.

La información salva vidas y encontrar compañeras de dolor y de esperanza, empodera. (Vea también: Geraldine Pomato: Que las opiniones de los demás no te envenenen)