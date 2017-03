¿Cómo es vivir a los 70?

Estos casi dos años que llevo transitando por la séptima década no han sido muy distintos a la anterior, sin embargo, ahora tengo una misión nueva y muy placentera, que es estar pendiente de mi sobrina Laura. Siempre fui la típica ‘tía querendona’, pero al morir Celmira, mi única hermana y su mamá, he tratado de estar mucho más presente en su vida, de acompañarla y guiarla. Ella se ríe y dice que soy su ‘asistente personal’, porque aunque vive en otro país, le organizo varias cosas.

Los años te pasan factura, por eso trato de cuidar mucho más de mi salud. Soy más consciente de lo que como y hago ejercicio (la actividad física y yo no fuimos muy amigas), pero gracias a esos pequeños ajustes soy una mujer activa y me siento plena. Los desafíos cambian. A diferencia de cuando uno es más joven, que se preocupaba por viajar, conocer el mundo, hacer capital... en esta etapa el reto es contigo misma; te preocupas por buscar una óptima calidad de vida y surgen los reencuentros espirituales, en los que haces grandes reflexiones.

Nunca fui ni soy amiga de visitar centros de belleza o spas; debo aceptarlo, me aburren profundamente. Para mí, la belleza física está ligada a la interior y a la persistencia. Últimamente me dicen mucho ‘¿Qué te haces, Consuelo? Compártenos el secreto’; supongo que es por la vitalidad con la que me muevo para tener mi edad, pero es que creo que todo consiste en que me gusta lo que hago y amo mi trabajo como desde la primera vez que pisé un set de grabación.

Así que, mujer, si estás a punto de ingresar a esta década, debes saber que cada edad tiene su gratificación. Nunca le he temido al paso de la vida. Nunca me he molestado cuando me preguntan cuántos años tengo. La vejez es algo inevitable, nadie la puede evitar, así que recibámosla con la alegría y el respeto que merece”.

