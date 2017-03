¿Cómo es vivir a los 60?

A eso es a lo que me he dedicado en más de seis décadas: a ser feliz; pues tengo la convicción de que por más que el cielo esté opaco, siempre saldrá el sol. Hay cosas que me ponen contenta momentáneamente, como la ropa y los accesorios, pero hay otras que me dan la satisfacción de felicidad eterna como dormir tranquila (sabiendo que nunca le he hecho daño a nadie) y bailar.

Entre muchas cosas bonitas hay dos maravillosas que me han pasado en esta época: la llegada de mi bebé Cantave (mi nieto, que cumplirá un año el 4 de abril) y la posibilidad de seguir disfrutando mis amigos. La llegada de Cantave a mi vida la ha llenado de infinita felicidad, porque no sabía que esto que estoy sintiendo existía. Él, al igual que mi hija, a la que siempre le he dado todo mi amor, me complementan. Por otro lado, está la amistad. Con el tiempo aprendes a ser más selectivo con tus amigos y a cuidar con ahínco a los tuyos. Le doy gracias a Dios por los que tengo, porque sin importar los altibajos de la vida, han estado conmigo en las buenas y en las malas.

Físicamente, no he cambiado mucho. No soy una persona de grandes transformaciones; llevo mi pelo largo y suelto como me gusta y ahora luzco con orgullo cada línea de expresión, arruga o peca, porque cada arruga es un hito de experiencia y cada cana es un hilo de plata. Eso sí, soy una persona creída, pero no vanidosa, que no le gusta maquillarse, pero que sí es amiga de las mascarillas naturales y de las cremas orgánicas.

A los 60 uno debe estar y vivir tranquilo. Ya no hay afán, no hay prisa, no hay tantos miedos... Uno debe estar tranquilo, haciendo lo que pone al corazón feliz. Por ejemplo, a mí siempre me ha encantado la danza, hasta los 40 practiqué ballet clásico, sé bailar todos los ritmos colombianos y también flamenco... Este es mi medio de escape, de introspección, de alegría, y cada vez que pueda lo seguiré haciendo. Antes de morirme quiero hacer dos cosas: un homenaje a Lola Flores en tarima y grabar un disco”.



via GIPHY