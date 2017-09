Geraldine Pomato: De la amistad y los años...

Atrás quedaron los días en los que solíamos compartir lonchera en el recreo, una charla, un juego y una invitación semanal a jugar hasta que los padres llamaran para cenar y alistarse para la escuela. La clásica pijamada del fin de semana y hasta las vacaciones en la finca de la amiga más cercana. (Vea también: Especial amor y amistad ¡Qué viva el amor diverso!).

Nuestra niña interior nos recuerda con amor y nostalgia esa época cuando la amistad se reducía a compartir todo, a vivir el día a día. A tener peleas superfluas y reconciliaciones igual de intensas. A las cartas, los stickers, las gomas de borrar con olor a fresa y las risas infinitas. Las llamadas telefónicas que nunca terminaban, los secretos y el cariño incondicional que las compañeras de toda la vida nos han permitido vivir y conocer.

Pero crecemos y la amistad se transforma. Dejamos de ser esa persona que comparte hasta los 'pantis' para transformarnos en la verdadera amiga. La que no está siempre, la que no llama, la que se alejó o se fue a vivir lejos, la que está y seguirá estando aunque no lo diga. Nos casamos, tenemos hijos, nos abruma la vida profesional y los meses pueden pasar sin que hablemos con esa 'hermana' del alma, sin vernos, sin compartir las vivencias cotidianas. Y descubrimos que, al volver a vernos, la relación sigue intacta, somos las mismas personas de siempre y un encuentro evidencia que el tiempo no ha pasado cada vez que un almuerzo o un café permite cruzarse.

Algunas, cada septiembre, nos reencontramos con esas confidentes de siempre, con las que hemos peleado por una misma camiseta, por un novio, por el asiento en el colegio. Con las que nos hemos enviado cartas y nos hemos defendido en situaciones. Y hoy somos las adultas capaces de transformar ese amor en uno incondicional, donde una está para la otra y ambas lo saben, aunque no se hablen todos los días.

La rutina parece alejarnos de esas épocas cuando no pasaba un día sin largas charlas al teléfono o risas en el recreo... y nuestra niña interna quisiera regresar el tiempo, volver a ser aquella que más que amigas tenía hermanas, poder eliminar las responsabilidades y por unas horas o un fin de semana volver a ser esa mujer que disfrutaba la amistad en su estado más puro.

Que este mes las encuentre llamando a aquella persona con quien no hablan hace tiempo, viéndose con esa otra con quien perdieron contacto y reencontrándose para revivir y compartir, una vez más, esa complicidad y ese cariño que alguna vez las unió. Porque por más grandes que estemos, por más autosuficientes que parezcamos, no hay como el amor de una amiga y su sinceridad para sentirse en paz.

Por: Geraldine Pomato

