¿Por qué ellas ganan menos sueldo?

Ellas, honradas y explotadas: Con ese tema me divierto mucho porque veo que amigas ingenieras y economistas serias ganan menos billete que un hombre en un cargo 'ídem'. A ellas las han visto algo subnormales. Los ministros escogen viceministras, cuatro para cada uno. Y lo peor es que a la hora del robo y del atraco millonario al Estado no hay mujeres, son los hombres los que se llevan el botín. En lo de Obredecht no hay mujeres, solo hombres recibiendo maletines con dólares. PUNTO.

Joder, no veo a Piedad Córdoba ni a Clara López cerca de la Presidencia. Marta Lucía Ramírez en hombros de godos, uribistas e independientes con Marta Lucía. Es regia, es seria, no demagogia. Poder y machismo es un coctel muy apetecido en el 'santismovargasllerismo'. ¿Y qué haría ante esto Luz María Zapata? ¿Votaría por una mujer presidente? Sí, hay doce millones que lo harían. (Vea también: Lo mataron por celos / Poncho Rentería).

Solteronas de Cali y Cartagena

Regresaron de Cartagena y Santa Marta miles de turistas de Semana Santa. Las mujeres con el pelo quemado y chuto. Regio. En las peluquerías las mejoran, les quitan el feo. Para biquini, aman Cartagena; para fumar 'yerba', la Sierra Nevada, y para bucear, San Andrés. PUNTO. Afortunadas las que no se casaron por miedo a ser solteronas. Las tías de Carolina Cruz en Cali y Tuluá se casaron sin haber vivido antes con el novio. Nada, don Benjamín Cruz era godo, católico y chapado a la antigua. Ahora, su nieta Carolina Cruz, figura del espectáculo, va feliz al trono de mamá sin matrimonio. (Vea también: Mujeres adictas a.../ Poncho Rentería).

Hay nuevos tiempos

Hubo una Colombia oscura, reaccionaria y cruel con las mujeres, que las condenó a casarse jóvenes y vírgenes para no ser solteronas. Decirle solterona a una mujer era agresivo; y si ya tenía 25 años, la veían solterona. Eso lo sufrieron las féminas que hoy andan en 65 y 69 años. Ya no hay solteronas porque ellas mandaron al carajo esa 'obligación' de casarse. ¡Horror!, lo hacían con un 'buen partido', no importaba que fuera un culazo, machista, agresivo, tacaño, celoso, inseguro y montador. Estoy pintándoles la Colombia de clase media alta hacia adelante, hace 45 años. Era un infierno, algo medieval. (Vea también: ¿Machismo salvaje? / Poncho Rentería).

Isabel Preysler, víctima de chismes

De ella siguen hablando en Bogotá porque se llevó a la alcoba a retozos sexuales al Nobel Vargas Llosa. Los literatos, los que saben de Proust, Carpentier y don Gabo García Márquez, repiten que es el colmo que Vargas Llosa hubiera caído en la farándula y se casara con una vedete. Por favor, intelectuales pedantísimos o ignorantes del mundo real, el terrenal: lo que hizo Vargas Llosa es amar a una mujer, a su amante Isabel, que está buenísima. Es fina, culta, sobria, erótica, haciendo el amor emite gemidos de tribus orientales. Hoy, Vargas Llosa se dedica a programas ricos con ella: a bañarse viringos en el jacuzzi, y allí, en agua caliente, ven Netflix, una serie mexicana o Cuatro estaciones en La Habana, con el actor Jorge Perugorría. ¡Buenísima!

Sesenta años muy bailados y bebidos

El más sobrio y bajo perfil de mis amigos, el empresario mediático Darío Vargas Linares Datis, celebró sus 60 años con tremenda fiesta, con 99 invitados, mayoría femenina, con mariachis, vallenatos y salsómanos como Juan Pablo Cabal, María Elvira Bonilla y José Manuel Silva. Allí bailaron como quinceañeras Cristal y Rocío Arias y Mónica Tapias y la esposísima de Vargas Linares, María José Castaño Dávila. Buena rumba, y fue en Tabula restaurante. Regio. PUNTO. (Vea también: Sexo en pareja / Poncho Rentería).

Vargas Llosa, escritor culto

Eso se lo quieren quitar porque no se casó con una escritora de izquierda. Él es profesor de literatura, experto en Madame Bovary y en Marcel Proust, el gran chismoso de la élite parisina que dedicó páginas a la aristocracia de esos años y a las clases medias que comandaba Madame Venturini. Vargas Llosa, un tipo sensacional que tuvo el coraje de decir: "No le jalo más a la izquierda que apoya dictaduras como la de Cuba”.

Laura Acuña: ¡golazo de ALÓ!

En la portada está Laura Acuña, 20 años en televisión, radio, reportajes, modelaje y tiene el mismo marido, Rodrigo Kling. ¿Laura mamá? Wowwww! Con la buena nota de Laura arranca bien la niña. Volvieron de los ocios de Semana Santa. Muy bronceadas y con deudas, porque fiaron tiquetes y hotel. Joder, carísimo el turismo en Colombia. Cobran como en Ibiza o Mallorca. ALÓ en la Feria del Libro. No devolver libros prestados es mala educación, es una grosería. Fútbol, Champion League, sin mujeres. Neymar y Messi jugando, y ella preguntó: ¿Quién es Messi? Merece expulsión. Mujeres, al ajedrez. El sexo pasa de moda y lo chic en Nueva York es chao al sexo. Tomen nota, no lo nieguen, sí pasó de moda, se volvió aburridísimo. (Vea también: ¿Hay acoso sexual? / Poncho Rentería).