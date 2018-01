Cómo cerrar ciclos y conectarte con el nuevo año

Por: Juliana Acosta

Empecemos por entender el significado que traía este año y esto se hace sumando los números que lo conforman: 2+0+1+7=10 = (1+0) =1.

El número 1, a nivel espiritual significa la totalidad, el inicio de todo, el génesis, la energía suprema ó Dios, como quieran llamarlo. Cuando se vive un año 1 estamos invitados a confrontarnos con lo que en verdad somos y a hacer un balance de nuestra existencia. Sin embargo, desde el nivel del alma, es cuando surgen los verdaderos retos, porque nuestras almas quieren algo distinto a lo que nuestros egos nos imponen. Es por esto que el 2017 fue un año de retos, de cambios, desafíos y hasta de dolencias físicas. Durante todo este proceso nuestros ángeles estuvieron apoyándonos a cada instante para que dejáramos atrás aquello que ya no nos sirve, que es obsoleto y que debemos dejar en el pasado.

Los efectos de un año 1 no pasan tan pronto dan las doce de la noche del 31 de Diciembre, sino que prevalecen en los primeros meses del nuevo año para lograr hacer un empalme a nivel energético. Éstas actividades han sido recomendadas por los ángeles para concluir este importante año:

● Limpien el clóset y dejen sólo las prendas que en verdad usen. El armario representa el estado de la mente, entonces, la ropa antigua, y acumulada representa miedos y necesidades que ya son obsoletas. Respiren con calma y pídanle a los ángeles que los ayuden a limpiar el ropero y con esto sus mentes.

●Tengan una conversación sincera con Dios y mírenlo a la cara por medio de sus verdades. Con Él no se puede mentir, ni fingir, ni mucho menos aparentar algo que no somos. Es hora de dejar las máscaras de lado y enfrentar la verdad sin miedos. Elijan un ritual personal para mantener esta conversación y sean sinceros. Pueden escribirle una carta, hablarle mentalmente, componerle una canción, hacer una pintura ó hablar en voz alta en un lugar íntimo. No se olviden de darle las gracias y pedirle ayuda en lo que más necesitan.

Un nuevo ciclo…

Para empezar un nuevo año debemos unir nuestras intenciones con la energía del año que comienza: 2018 es un año 11 y éste es un número maestro que trae una importante energía necesaria para nuestra evolución espiritual.

El número 11 representa el poder de la intuición y la unión de los opuestos en nuestras vidas. Este número nos pide dejar a un lado las confrontaciones entre cuerpo y alma, luz y oscuridad, verdad y mentira, razón e intuición, acción y parálisis para encontrar el punto medio y con ello la paz y la armonía que tanto necesitamos. Porque después de haber sobrevivido un año 1 somos llamados a un proceso de calma y de reconciliación con quien en verdad somos. Para ir de la mano con las energías del próximo año, los ángeles recomiendan:

● Arma un altar personal para exaltar la grandeza de tu existencia. Pueden poner una foto que los muestre felices. Enciendan una vela verde para que el poder sanador del mundo espiritual los acompañe a cada momento y pongan algunos objetos que tengan un significado especial para ustedes. Este altar debe ser sagrado y los ayudará a recordar la grandeza de sus vidas.

● Anoten las promesas para este nuevo año y fírmenlas para que quede sellado un contrato entre su alma y su cuerpo y, de esta manera, se comprometan a avanzar juntos en armonía.

En el 2018 somos llamados a encontrar unos estados de bienestar y de paz personales para que podamos ayudar al mundo a subir su vibración energética.

¡Feliz 2018 y los invito a que nos atrevamos a ser nosotros mismos y a brillar con la luz de nuestras almas!

Conferencista y escritora espiritual. Autora de los libros: Llamados al amor divino a través de los ángeles, Cómo mantenerse en la luz con la ayuda de los ángeles y Ángeles entre nosotros.