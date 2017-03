10 tips para que tu maleta sea un ¡hit! Por: Paola Ovalle

Por: Paola Ovalle

Periodista y Bloguera Invitada

La armada de maleta se ha convertido en todo un ritual para mi, música, copa de vino y si se logra, alguna amiga para ir analizando pintas, así sea o no viaje de diversión o negocios.

La buena nota desde el principio, desde antes de empezar el viaje es clave, pero vamos a lo práctico:

1. Definir el clima del destino al que vamos. Es tan fácil como añadir de inmediato a tu celular la ciudad- destino y tendremos la perspectiva de la semana entera.

2. ¿Vas en tren? ¿Avión? ¿En auto? ¿En bus? ¿Cuál es la dimensión en la que vas a acomodar tu maleta? Chequea siempre con tus compañeros de viaje para llevar maletas de tamaños similares y te lo prometo que vas a evitar que se convierta en un Issue.

3. Muy importante tener claras las políticas de la aerolínea en la que viajamos, cuantas libras o cuantos kilos son permitidos. También dependerá la clase en la que compramos los tiquetes, todas tienen diferentes beneficios en cuanto al peso de nuestras maletas.

4. No nos fijemos solo en el tamaño de la maleta sino en su peso. Muchas veces nos confiamos y estar corriendo en el aeropuerto sacando cosas de una maleta para meter a otra es ¡lo peor !

5. Un error muy muy frecuente es asumir que el hotel al que vamos o la amiga a la que visitamos es una tienda jajaja, en serio, empezamos a dejar cosas elementales como la toalla, es clave siempre empacar una, elementos como el secador de pelo, NUESTRO secador que no seca como otro, cargadores, adaptadores, en fin, con una llamada rápida o un e mail evitaremos un mal momento.

6. A propósito de instantes insoportables, no olvidemos que empacar en una zip-Lock los productos líquidos, amamos nuestro beauty saloon kid, así que cuidémoslo porque esa escena en la que abres la maleta y tu blusa favorita está llena de tu aceite de coco no la vas a olvidar jamás y no es precisamente lo que queremos que quede de nuestro super viaje.

7. Hacer una lista escrita o mental si es que tienes buena memoria, para hacer un scanner rápido a la hora del regreso y no tener sorpresas con cosas perdidas.

8. Haz tu propia maleta, alguna vez mi novio me empacó un long neck para ir a Panamá, not nice jajaja además de un buen intento de hacer que no mostrara piel, solo sirvió para irme de compras; emocionante, pero poco práctico.

9. Que tanto peso puedes soportar tú solo/a ese punto es decisivo en algunos escenarios como Capri, Santorini, Málaga, Roma, muchas escaleras y pocas manos para ayudar. Estudiar la geografía del lugar al que viajamos puede sonar un poco exagerado pero créanme mis maletas han rodado cuesta abajo por varios lugares y no es la idea. Claro eso también depende si vas a un viaje 3 estrellas o

10. ¿Lo tuyo son los bag-packs? ¿Las maletas vintage? ¿Las ultramodernas de 4 ruedas? Ese punto puede cambiarle la cara a tu viaje. Piensa cuál es el diseño que puede resultar más conveniente para ti, hay algunas que se ven muy lindas en una foto pero son poco prácticas y cero cómodas para tu viaje.