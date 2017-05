Siempre que necesito ayuda, la busco

Hola a todas y bienvenidas de nuevo a #VitalmenteConCaro+. Para mí siempre es muy agradable sentir que tengo una conversación cercana con ustedes, mis mujeres pertenecientes a la comunidad ALÓ.

En esta oportunidad quiero hablarles de la alegría de vivir, sobre esas ganas de gozarse la existencia al máximo que experimentamos las féminas de hoy en día. Sin duda, todas vamos más allá, no nos conformamos y tenemos claro que podemos hacerlo todo. Somos trabajadoras incansables, hijas, hermanas, esposas, novias, amigas, madres... en fin, tantos roles y tantas responsabilidades que nos llevan a empoderarnos como el sexo fuerte, jamás como el sexo débil.

"Cada vez con menos equipaje, con menos apariencia y con más realidad.

Hoy lo tengo más claro que nunca, nada a medias por eso estoy aquí".

Siempre he sido una persona tranquila y segura, pero he tenido varios momentos en la vida en los que he necesitado la ayuda de guías espirituales, quienes me han encaminado y asesorado con su sabiduría. Obvio, antes de buscar estos expertos siempre ha estado y estará la presencia de Dios en mi vida, ese ser superior que jamás me ha soltado la mano y que me ha mostrado el camino correcto a seguir. Sin embargo, el trasegar mismo me ha llevado a descubrir algunos autores como Walter Riso, Osho y Louise Lynn Hay, entre otros, que me han ayudado a sentir tranquilidad y a entender algunas situaciones que en su momento no fueron fáciles de manejar.

Por otro lado, desde hace 18 años, Claudia Roldán me hace el feng-shui en los espacios de mi casa y me ha ayudado a entender cómo organizar mis energías de una manera especial para que fluyan siempre. También estuve en terapia de baile y Aura-Soma con Antonina Canal, pionera de danza árabe e hindú en Colombia.

"El mejor regalo, verte, mi Antonina Canal, y disfrutar un AURA-SOMA lleno de energía bonita que fluye y nos va mostrando el camino"

Estos aprendizajes emocionales han sido complementados con el apoyo, en su momento, de una psicóloga, herramientas claves en mi vida para conocerme más y entender actitudes que muchas veces me hacían sentir extraña y hoy en día me han dado una fortaleza increíble. La misma que todos, en algún momento, terminamos necesitando.

No olviden que la mejor y la primera respuesta siempre será Dios. En mi caso, Él es quien manda en mi camino, y si no eres católico, puedes buscar esa energía que te protegerá y te dará fortaleza.

Los quiero

Caro +