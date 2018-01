¿Fumas?... Esta opción es para ti

Sabemos que fumar es riesgoso para la salud, pero si aún así no quieres dejar de hacerlo, te contamos que la tecnología continúa sorprendiéndonos con gadgets que cada vez nos benefician más. Esta vez, el turno es para los fumadores con los productos de calentamiento de tabaco. Los más novedosos llegan con bondades que te encantarán. Los usuarios no tienen que preocuparse por el olor a humo, por el mal aliento o las ceniza, además del potencial de reducir los estragos propios del humo que produce el cigarrillo, y que están asociados a enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

¿Cómo funciona? Este invento tiene la apariencia de ser un cigarrillo normal y está compuesto por un aparato electrónico que calienta el tabaco de un consumible especialmente diseñado a una temperatura controlada. Lo más importante, es que lo que se exhala es vapor, con lo que, según dicen sus fabricantes, genera menos olor que un cigarrillo. Aseguran que la sensación que produce es muy similar a la que se genera al fumar, por lo que los fumadores habituales no extrañarán el cigarro convencional.

Una opción para empezar

El IQOS. A diferencia del cigarrillo tradicional, que al encenderlo crea combustión y con ello cientos de gases tóxicos, el iQOS no lo hace. Humberto Mora, vicepresidente y director de Asuntos Corporativos de Coltabaco, confirmó a portafolio.com que: “como el producto no tiene combustión no genera los componentes tóxicos propios del humo que produce el cigarrillo, y que están asociados a enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Este nuevo sistema de consumo de tabaco reduce la generación de compuestos nocivos y portencialmente nocivos para la salud en un 90 o 95 por ciento”, revela. El dispositivo se carga mediante un cargador de bolsillo de conexión USB. Su creador, Philip Morris, considera que, a pesar de que el nuevo producto tiene el potencial de reducir el riesgo para la salud, comparado con los cigarrillos, la Compañía solamente comercializa estos productos a actuales fumadores adultos.

¿Quieres probarlo?

Esto es lo que debes tener en cuenta a la hora de elegirlo…

1.Batería resistente y duradera: Este es el elemento más importante para que siempre esté disponible para su uso. Asegúrate de que la batería sea lo suficientemente potente para que te dure la cantidad de tiempo necesaria

2.Comodidad: Hay marcas que ofrecen múltiples diseños, inclínate por uno que puedas llevar fácilmente en tu bolsillo o cartera.

3.Funcionamiento: Antes de comprarlo pide una prueba para ver cómo funciona y pregunta cada detalle que no tengas claro.



“Entre ETCE y Coltabaco S.A.S. existen acuerdos comerciales a efectos de comunicar información factual y objetiva sobre innovación tecnológica del dispositivo electrónico IQOS.”