Los hombres que tanto amamos

Hola de nuevo y bienvenidos a #VitalmenteConCaro+. En esta ocasión voy a hablar de esos hombres a los que tanto amamos y respetamos: los papás.

Yo, gracias a Dios, tengo la dicha de poder disfrutar de mi papá, el más amoroso, responsable, noble, bueno, amable, sencillo, respetuoso; en fin, me quedaría horas describiendo sus cualidades. El ejemplo que me ha dado ha sido único, y por eso todos los días digo: “gracias, Dios, por tener a mi familia bien”. Papi, gracias porque tengo muchas de tus cualidades, esas que me han llevado por el camino de la vida para ser mejor persona cada día.

Después de mi papá viene mi hermano, un hombre amoroso, responsable, extremadamente bueno, la copia de mi papá; él me ha demostrado, con el amor y el buen ejemplo que les da a mis sobrinos, que mi papá hizo muy bien la tarea. Mi hermano siempre da lo mejor de él y siempre lo pone en práctica con su familia. Cuando pensé que ya había conocido a los mejores papás del mundo, Dios me premia con uno más: Lincoln no solo es el mejor compañero de vida, el mejor hijo, hermano, amigo y parcero, sino que también es el mejor papá del mundo.

Durante mi embarazo fue mi mayor compañía, disfrutó conmigo los nueve meses más maravillosos que he vivido. Disfrutaba de los cambios en mi cuerpo, me decía lo hermosa que me veía, me llenaba de cariño, me daba seguridad, protección y la tranquilidad de saber que si me equivoqué en algunas decisiones de mi vida, la de elegirlo fue la más acertada de todas.

El día que Matías llegó a este mundo y vi cómo Lincoln manejó la situación mientras yo estaba en shock, entendí que sin él nada de esto sería posible. Comprendí que sin su apoyo y compañía jamás hubiera tenido la fortaleza de lograr la tranquilidad que alcancé. Desde el momento en el que Matías tomó la decisión de nacer, entendí que mi admiración, respeto y amor por Lincoln crecían como espuma. Contemplarlo mirando a Matías, besándolo, dándole el tetero, sacándole los gases y hablándole es sentirte en el cielo. Soy muy afortunada de contar con un hombre excelente y de caminar a su lado para educar de la mejor manera a Matías.

¡Feliz mes y día a los papás! Sin su apoyo y ejemplo nada sería igual, los queremos.