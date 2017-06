Hola, qué felicidad saludarlas y encontrarnos como siempre en nuestra cita quincenal de la revista ALÓ.

Muchas veces tenemos esa sensación de parar, pensar y actuar, pero, además de eso, de salirnos de la zona de confort, que no es fácil, y menos cuando nos acostumbramos a algo. Cuando esto nos sucede, el primer sentimiento que nos puede confrontar es el miedo. Bajo mi experiencia quiero confesarles, queridas lectoras, que ese siempre será nuestro peor enemigo.

Creo que en la vida de todas siempre ha existido la presencia del miedo y, créanme, ahora que soy madre lo siento mucho más. Lo importante es dejarlo a un lado y vencerlo. Considero que la única manera de hacerlo es arriesgándonos y tomando decisiones que cambiarán nuestras vidas y nos mostrarán que, cuando somos fuertes y capaces, todo es posible.

Para mí, tomar decisiones en la vida no ha sido fácil; dejar el ego a un lado y buscar la felicidad es algo que se lee sencillo, pero en el momento de hacerlo no lo es, y menos para los que trabajamos en este medio en el cual tenemos una pelea diaria con el 'qué dirán'. Es necesario no dejarnos ganar y darle prioridad a lo importante. Seguramente esto lo entendemos con el paso de los años y la madurez.

Dedicarme a conformar una familia ha sido mi mejor decisión. A mis 37 años, he vivido y he hecho de todo a nivel laboral, pero me faltaba lo más importante: construir la familia que siempre quise tener, esa que me llena de alegría. Tener a mi compañero de vida y a mi hijo es mi mayor bendición.

Cuando las mujeres somos tan independientes y tan trabajadoras, tomar este tipo de decisiones es complicado, pero cuando la tomas y empiezas a descubrir que no hay nada mejor que arriesgarse y salirse de la zona de comodidad, entiendes que el tiempo de Dios es perfecto; ni antes, ni después.

Viajar a otro país, dejar de salir en televisión a diario y demostrarme a mí misma que era capaz de seguir vigente sin arriesgar mi felicidad ha sido otra de las decisiones más acertadas de mi vida, al igual que crear mi empresa y construir una marca que hoy es reconocida a nivel nacional y empieza su expansión a nivel internacional. Ha sido duro, pero cuando recuerdo cada momento en el que logré tomar esos nuevos caminos, siento que Dios estaba más cerca que nunca.

