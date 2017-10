Carolina Cruz: Moda+viajes, dos temas que me encantan

Hola a todos. Nos encontramos como siempre cada quincena en nuestro espacio #VitalmenteConCaro+, mi adorada columna para Revista ALÓ.

En esta oportunidad vamos a hablar de un color que nunca pasará de moda: el rojo. Sin duda, es clave que tengamos una pieza de este tono en nuestro clóset. Aunque mi favorito es el negro, el carmesí se convierte en ese comodín con el que puedes renovar cualquier look. Basta con elegir una pashmina o un blazer en este tono y nuestro clásico enterizo negro tendrá aires más modernos.

Pero antes de meternos de lleno a hablar del rojo, voy a darles algunos tips que a mí me funcionan a la hora de pensar en moda. Siempre he dicho que no debemos ser víctimas de ella; lo más importante es conocer la tendencia y tratar de acomodarse a ella sin pensar en gastar mucho o en sacrificar nuestra comodidad. La moda es cíclica, siempre va y viene, así que si tenemos guardada alguna prenda desde hace un tiempo: un abrigo, bolsos, carteras o accesorios heredados por alguna mujer de nuestra familia, este es el momento de sacarlos y usarlos.

Disfruto mucho este universo y me entretiene estar al tanto de las tendencias, así logro organizar lo que tengo en mi armario, y si siento que me hacen falta algunas cosas, lo complemento con básicos, pues estas prendas perdurarán y te otorgarán un fondo de armario bien estructurado.

La gente piensa que para conocer, viajar y vestirse bien se necesita mucho dinero; sin embargo, cada vez hay más opciones para disfrutar sin invertir tanto. Por ejemplo, a la hora de viajar trato de organizar mis vacaciones con suficiente antelación, y más ahora que soy mamá, pues esta planeación me ayuda a economizar en planes y tiquetes. Actualmente existen muchas aplicaciones en las que encontramos ofertas que se ajustan a nuestros presupuestos, por eso lo que siempre recomiendo es organizarse y listo.

Los planes en familia siempre serán los mejores. Yo crecí en Cali, en el barrio La Flora, y amé mi niñez, ya que jugué, me caí, me unté, me ensucié, y así quiero educar a mi hijo, sin cohibirlo de nada. Los fines de semana en el campo, con animales, siempre serán positivos para nuestros niños, y para lograrlo no necesitas mucho. Cuando analizas la cotidianidad de las mujeres que crecimos así, con una vida muy tranquila y modesta, ves que en nuestro día a día somos igual, relajadas, y que preferimos los planes en familia y en los que no hay que invertir tanto. Estos son mis ‘parches’ favoritos.

• Ir al parque no solo para jugar, sino para hacer un delicioso pícnic con los que más amas.

• Conocer las ciudades pequeñas y los pueblos cercanos

a la ciudad en la que vives.

• Plan cine en casa con crispetas: así, siempre vas

a la fija.

Para tener en nuestro armario, prendas económicas que jamás pasarán de moda:

• Unos jeans, los que mejor te queden.

• Un blazer negro.

• Camisa y camiseta blancas.

• Tenis negros de Carolina Cruz® Hay unos hermosos.

• Sandalias y zapatos cerrados negros.

• Vestido largo rojo.

• Un saco o abrigo rojo.

• Falda negra a la rodilla.

• Y que nunca te falte un labial rojo…