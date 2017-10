Hola a todos, qué bueno volver a saludarnos en #VitalmenteConCaro Cruz. En esta ocasión vamos a hablar del cáncer, una palabra que todos quisiéramos que solo hiciera referencia a un signo zodiacal.

Cada vez conocemos más y más historias de personas cercanas que sufren con la trágica enfermedad, ya sea porque la padecen o porque alguien cercano la está llevando a cuestas. Cuando escuchas los relatos, jamás piensas que esto le va a pasar a alguien que amas o que está tan cerca de ti.

El año pasado, mi suegra, que llevaba una vida normal, comenzó a sentirse extraña. Fuimos a urgencias para que la revisaran y descubrieron que tenía un tumor y debía ser operada ahí mismo. Tras salir bien de la cirugía, concluyeron que el tumor había hecho metástasis y que la enfermedad estaba muy avanzada, pero ella y nosotros queríamos pelear y ganar esa batalla.

Mi suegra empezó su tratamiento. Mientras avanzaba el tema médico, su pelo se caía, lo cual le hizo perder la fuerza y la seguridad que creía tener. Igual, siguió peleando por sus hijos y nietos, y aunque la lucha no fue fácil, ella tenía unas ganas inmensas de seguir viviendo por nosotros. Entender cómo la vida se va poco a poco no fue fácil; verla tan débil y triste no era sencillo. Sin embargo, sentíamos que todo era posible y manteníamos la fe intacta, pero ella ya estaba cansada, agotada, sus ojos a través de la mirada lo decían, aunque jamás se quejó y lo último que quiso fue preocuparnos.

Una semana antes de que su alma abandonara el cuerpo, Gonzalo Gallo vino a Bogotá y nos ayudó a entender que ella partiría de este mundo y que debíamos dejarla ir para que descansara, que teníamos que despedirnos, llenarla de amor y de tranquilidad para que lograra abandonar ese vehículo que ya no le servía.

El adiós fue difícil. Mirarla a los ojos para agradecerle por todo lo que nos dio y nos enseñó ha sido una de las cosas más complicadas que he hecho en mi vida. Me queda la tranquilidad de que la quise, la consentí, la respeté, fui una hija más para ella. Se enojaba si no la llamaba o no le escribía todos los días. La llevé a todas mis ecografías, disfrutó a Mati lo más que pudo y se esforzaba mucho para hacerlo. Mi hijo siempre tendrá presente a su abuela Olguita.

Le hablamos de ella en todo momento, es nuestro ángel, esa comunicación directa con el cielo que nos ve y nos cuida siempre. A mi suegra tengo que agradecerle muchas cosas, entre esas que me ayudó a acercarme a Dios, me enseñó que si sacamos tiempo para todo, ¿por qué no hacerlo para ir a misa todos los domingos? Ella plasmó en mí el amor único de una madre, se entregó, se dedicó a sus hijos, se olvidó de ella para sacarlos adelante y hacerlos hombres de bien.

Te amamos, Olguita, te adoramos, te extrañamos y te recordamos siempre. A todas las familias que están atravesando por una situación similar, mucha fortaleza y fe; vayan siempre de la mano de Dios, Él es maravilloso. Besos y bendiciones para todos.