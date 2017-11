Ámense y descubran su lado más seductor

Hola a todos. Como siempre, me encanta saludarlos en #VitalmenteConCaro+, nuestro punto de encuentro para intercambiar ideas sobre esos temas que tanto nos gustan.

En esta oportunidad, voy a hablarles de lo que se me viene a la cabeza cuando me preguntan por mi sex appeal... Me siento convencida de que la respuesta siempre será: “mis ojos”. ¿Por qué? Creo que son muy expresivos y, además, tengo la dicha de que cambian de color de acuerdo con la ropa, el maquillaje y estado de ánimo que tenga, así que me aprovecho de ellos para hacer de todo un poquito, en el buen sentido de la palabra.

Todos, de alguna manera, conocemos cuál es nuestra parte más sexi. Mi recomendación es trabajarla y sacarle provecho para que se vuelva una fortaleza personal, así nos sentiremos más seguros y con capacidades hasta de volar, si así lo queremos. La seguridad es clave para lograr todo lo que nos proponemos, y para sentirnos complacidos con nosotros mismos es indispensable amarnos.

Por ejemplo, si para ustedes, como me sucede a mí, la mirada es su parte más seductora, aprendan a conocerla, a maquillar los ojos, exploren cuál es su tono y disfrútenlo. Si descubrieron que el pelo es su punto corporal con mayor sex appeal, pues manténganlo arreglado, suelto, con ondas; todo de acuerdo con lo que más les guste y les luzca.

Sin embargo, me parece clave no rozar la delgada línea entre ser sexis y ser mostronas o vulgares. No hay nada más feo que ser evidente. Así que empiecen a buscar esa ropa que les horma bien y las hace ver lindas, sin cruzar el límite.

Conozco muchas personas para las que la parte más sensual de su cuerpo son las manos; si este es tu caso, te invito a que las mantengas arregladas siempre, al igual que los pies; este datico es clave.

La tarea que les voy a poner es que se miren al espejo, se analicen y valoren cada célula de ese cuerpo maravilloso que Dios les dio para disfrutar la vida. Cuando sepan cuál es la parte que más les gusta, empiecen a trabajar en ella y ¡listo! Lo demás es éxito asegurado. Besitos, los quiero.