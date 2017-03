Carolina Cruz: Así será Matías

¡Hola a todas mis chicas ALÓ! Me encanta volver a saludarlas en nuestra cita quincenal en #VitalmenteConCaro+. Teniendo en cuenta que esta edición está inspirada en la ‘mujer real’, quise hablarles sobre las bases de mi crianza, sobre cómo me educaron mis papás y, ahora que soy madre, sobre cómo será la crianza de mi hijo.

Desde que tengo uso de razón mis papás siempre me brindaron compañía, amor, respeto, confianza y, cuando lo ameritaba, regaños y conversaciones serias que me permitieron convertirme en la mujer que soy.

Es un hecho que los tiempos cambian y que las nuevas generaciones van un paso adelante, pero me llama mucho la atención esos padres que les dan una libertad excesiva a sus hijos sin guiarlos o ‘abrocharse el cinturón’, porque supuestamente se pueden ‘traumatizar’. Eso es algo con lo que no estoy de acuerdo. De niña a mí sí me regañaron, me castigaron, me llamaron la atención muchas veces, me dieron nalgadas... y no soy una mujer ‘traumatizada’.

Cuando se podía, se podía y cuando no, pues no. Cuando había se disfrutaba y cuando no, pues se cambiaban los planes... Y justamente así es como quiero educar a Matías. Planeo inculcarle todos esos valores para que sea un ser de bien, un niño feliz, respetuoso, trabajador, seguro y luchador, como Lincoln y yo, que nos ha tocado trabajar y luchar hasta el cansancio para cumplir los sueños y sacar adelante a nuestras familias.

Es por este motivo que pienso que a los pequeñitos hay que llenarlos de amor y compañía, pero sin malcriarlos. Así fue educada Carolina Cruz y soy una buena mujer; claro, tengo muchísimos defectos; soy un ser humano... Entre muchas cosas y valores le daremos:

1. Amor

2. Respeto

3. Educación

4. Compañía

5. Protección, sin sobrepasarnos

6. Confianza

7. Espacio

8. Libertad

Estamos seguros de que estos principios nos ayudarán a hacer de él un hombre seguro, trabajador, bondadoso, humilde y, lo más importante, feliz, pues la felicidad es la fórmula para sobrepasar los altibajos de la vida. Hoy en día, cuando tengo la dicha de ser mamá, entiendo cada día más a mis padres y les agradezco la formación y la educación que me brindaron.

Besos. ¡Se les quiere!