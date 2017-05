Bella y cómoda en mi licencia de maternidad

Bienvenidas a #VitalmenteConCaro+. En esta edición vamos a hablar de mi #CaroCruzLookDelDía durante mi embarazo y ahora que estoy en mi licencia de maternidad.

La gente que me conoce sabe que mi estilo es muy básico y relajado. Para algunas seguramente tendré cero concepto de la moda, pero para mí lo que realmente importa no es aparentar ni mucho menos vender una imagen. Aquí lo verdaderamente importante es la comodidad y ponerme lo que me hace sentir bien. Esa es la diferencia.

Lo que hice fue seguir utilizando mi ropa, ya que no me gusta ser mostrona, por el contrario, me encanta la ropa suelta. Por este motivo, hasta los 6 meses utilicé mi ropa y lo que hacía con los jeans era utilizarlos con una faja especial de embarazo que compré en Estados Unidos por medio de una app que se llama ASOS.

Como no me cerraban el botón ni el cierre, la faja se encargaba de ajustarme el pantalón sin apretarme la barriga. También utilicé jeans de embarazo modernos, muy a mi estilo. Busqué blusitas básicas de diferentes colores y lo que hacía era combinarlas con mis blazers y chaquetas abiertas.

Yo jamás uso tacones, así que los tenis y zapatos bajitos de mi colección fueron la mejor compañía durante la espera de Matías. Me subí en total 13 kilos y la ropa nunca fue un problema para mí, ya que ahora hay muchas opciones aquí en Colombia y también en el exterior para mujeres embarazadas.

Ahora que ya nació Matías, estoy dedicada a él las 24 horas del día, gozándome este momento de amor inexplicable. Después de bañarme y arreglarme uso pijamas muy lindas que me hacen sentir cómoda por aquello de la lactancia, pero al mismo tiempo me hacen ver bien. Es clave que nos sintamos seguras, lindas y tranquilas. Los kilos de más los vamos bajando poco a poco, pero estos días son muy importantes para compartir con nuestro bebé y también con la pareja.

Para mí, Lincoln ha sido un apoyo increíble, es el mejor compañero y el mejor papá del mundo. Estuvo a mi lado los 9 meses y ahora no se ha despegado de nuestro lado, ha disfrutado la maternidad al igual que yo, quiere saberlo todo, aprenderlo todo y gozar cada segundo de esta experiencia única.

Él ha hecho que este momento de mi vida no solo sea el más importante, sino el más especial. Tener el apoyo del padre siempre será esencial para sentirnos muy bien y evitar depresiones, ya que es muy sencillo tenerlas con las hormonas de un lado para el otro.

Así que, mujeres, ¡feliz Día de la Madre! Hoy más que nunca entiendo el significado, la responsabilidad, la valentía y la importancia de ser mamá.

¡Las adoro!