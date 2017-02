Carolina Cruz: 'Me llegó el momento de ser mamá'

Hola a todas mis chicas y queridas lectoras de la revista ALÓ. Nos encontramos en este nuevo año que llegó cargado de bendiciones, cambios y momentos maravillosos para mí. Ahora que me convertí en madre mis prioridades han cambiado. Antes de cualquier cosa o decisión que tome siempre pienso en la personita que día a día crece dentro de mí. Cuando te das cuenta de que estás embarazada se te remueve todo, no es fácil explicarlo, ya que es un conjunto de sensaciones, desde una felicidad indescriptible hasta un miedo que emociona. Antes hacía todo sin pensarlo, era más arriesgada y aventurera; ahora que hay una personita creciendo dentro de mí soy mucho más paciente y sigilosa.

El embarazo es un estado mágico, lleno de transiciones y situaciones que te hacen entender el milagro de la vida. Debes vivirlo para poder opinar, hablar y pensar en lo que viene en adelante. Desde el día cero, mi embarazo ha sido tranquilo y muy saludable; después de los primeros cuatro meses seguí haciendo ejercicio de manera constante y al inicio solo practicaba Pilates. Ahora me gusta ejercitarme con cardio, siguiendo siempre los cuidados que me sugirió mi doctor, el cual me guía antes de realizar cualquier actividad física.

Los cambios hormonales y en el cuerpo son maravillosos; día a día vas entendiendo cómo es posible que alguien vaya creciendo dentro de ti de una manera tan perfecta, aceptas los kilos de más de la manera más linda y especial. Te miras al espejo y aprendes a valorarte más, a disfrutarte y entender que la belleza de dar vida vale más que cualquier otra cosa.

¿Qué les puedo decir? Las cosas pasan en el momento perfecto y este solo se da de la mano de Dios. En cuanto a mi papel como esposa de Lincoln, sigo la rutina que tomé desde hace cuatro años cuando nos fuimos a vivir a otro país. Las prioridades y funciones como su compañera de vida seguirán siendo aquellas que nos han llevado a construir una relación basada en el respeto y la confianza. En cuanto a las prioridades como mamá, la vida me las está mostrando minuto a minuto, y me encanta que sea así. Vivir el día a día sin adelantarnos a un futuro que llegará en el tiempo perfecto.

¡Las quiero mucho! Caro Cruz

