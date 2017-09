Carolina Cruz: “Siempre he amado ser 'rellenita'”

Me encanta volver a encontrarme con ustedes en nuestra cita quincenal en la Revista Aló.

Cuando pienso en la belleza siento que el medio y el 'qué dirán' nos han llevado a buscar la perfección donde no la hay... Nos pasa aún más a todas las personas que trabajamos en el mundo del espectáculo y que, de una u otra manera, hemos estado expuestas a la aceptación de la sociedad; esa que busca un estereotipo de perfección, el cual nos lleva a obsesionarnos con nuestra apariencia física.

Recuerdo que cuando participé en el Reinado Nacional muchos me criticaron por mi busto grande, y yo, afectada por eso, años después me lo mandé disminuir. Por fortuna, en la época de mi paso por el certamen no existían las redes sociales. ¡Imagínense ahora con tanta información cómo sería el tema!

Cuando llegué a vivir a Bogotá, en el 2002, quise participar en el primer Bogotá Fashion Week; quedé en pocos desfiles debido a que varios diseñadores colombianos, sin medir sus palabras, me repetían constantemente que estaba muy "rellenita" para ser modelo de pasarela, y yo, con la cabeza en alto, dije: "La pasarela no es lo mío, buscaré otras opciones que me dejen disfrutar mi cuerpo, que para mí está perfecto, y no voy a enfermarme porque alguien piensa que no estoy bien para su gusto".

Siempre he amado lo "rellenita" que soy para muchos. Me considero una mujer saludable y feliz, por eso siempre pienso que debemos amarnos de tal manera que ninguna palabra o comentario debilite esa fuerza que reposa en nuestro interior. Eso es algo que he aprendido poco a poco.

Con el paso de los años, la madurez me ha mostrado que nunca fui la flaca perfecta que algunos querían ver en pasarela, pero sí fui y sigo siendo esa mujer real con la que algunos se identifican.

"Utilizar este tipo de prendas ha sido uno de mis trucos para bajar de peso después de mi embarazo".

A mis 38 años me siento plena, no busco saciar el gusto de los que critican, solo quiero sentirme sana y feliz, más ahora que tengo la dicha de ser mamá. Le agradezco a Matías, porque es mi maestro y día a día me enseña que en la sencillez y en la simpleza de las cosas y los momentos está la verdadera felicidad.

Así que, mujeres: las invito a querernos, a respetarnos, a mirarnos al espejo y a valorar cada centímetro de nuestro cuerpo, ese que está repleto de salud y que permite que disfrutemos cada instante de nuestras vidas.

Todas somos perfectas, todas somos bellas, somos mujeres, y si fuéramos más compinches y menos rivales conseguiríamos todo lo que quisiéramos.

Cada día que abro los ojos, le doy gracias a Dios porque me da la vida y puedo disfrutar a mi familia. Todas las noches, cuando rezo el rosario, también agradezco la salud y las oportunidades que, muchas veces, no aprovecho ni valoro. Admiro a esas mujeres que son felices con lo que tienen, que se admiran sin prejuicios y que se muestran tal y como son: mujeres reales, humanas. Amémonos