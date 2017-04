Carolina Cruz: Belleza con responsabilidad

Hola a todos. Qué dicha volver a saludarlos en #VitalmenteConCaro+ para la revista ALÓ, mi familia ALÓ.

En esta oportunidad vamos a tocar un tema que me gusta mucho; para algunos es espinoso, para mí es una realidad que se debe manejar con mucha responsabilidad.

Hablemos de las cirugías estéticas y de lo que significan para mí. Estoy de acuerdo con este tipo de procedimientos siempre y cuando sean necesarios y se realicen con todas las de la ley, con responsabilidad y por personas expertas en el tema. Una cosa es la vanidad, otra la seguridad y una muy diferente es la irresponsabilidad.

Hablo de irresponsabilidad en casos como los que vemos a diario de mujeres que pierden la vida o que quedan mutiladas por la vanidad. Yo me he realizado cirugías estéticas siempre de la mano de los mejores y con resultados que me han dejado satisfecha. Aunque debo aceptar que si pudiera regresar el tiempo, tal vez jamás me hubiera aumentado el busto para después hacerme una reducción. Esto lo hice en un momento de mi vida en el que no tenía la madurez suficiente para tomar decisiones y me dejaba guiar por una sociedad y no por una necesidad.



A pocos días de nacer su primogénito Matías, nuestra columnista compartió con sus seguidores esta instantánea acompañada del siguiente mensaje: "Debo aceptar que extraño mi barriga".

Es clave llevar una buena alimentación y una vida no sedentaria, buscar algo que te mueva y que te guste para ejercitarte. Créeme, esta combinación dará un resultado maravilloso. Aunque deberíamos sentirnos seguras por lo que somos en realidad y no por como nos vemos, tengo muy claro que esta sociedad exige que físicamente nos veamos muy bien, y eso muchas veces nos lleva a tomar malas decisiones. Lo más importante es tener en cuenta que podemos sentirnos bien si cumplimos con algunas reglas que harán nuestra vida más especial, pero sobre todo más segura y feliz.

Cambiando un poco de tema, quiero hablarles del lanzamiento de #MiMundoMisHuellas, una autobiografía que escribí durante ocho meses y que era una deuda que tenía con esos seguidores y fans que siempre han estado pendientes de mi carrera y que se alegran de cada triunfo que consigo. Siempre he dicho que no quiero ser un ejemplo para nadie, solo quiero ser un referente para muchas personas que piensan que porque uno es ‘famoso’ o ‘reconocido’ ha tenido una vida más fácil y sencilla, y no es verdad.

Por lo menos a mí se me han presentado varias oportunidades que he sabido aprovechar, pero soy una mujer común y corriente como tú y como muchas más, que lo que quiere con este libro es que te identifiques con algunos capítulos de mi historia y con experiencias difíciles que he tenido que vivir. Lo que más me llena el corazón es que he salido adelante y hoy en día se han vuelto vivencias llenas de aprendizaje.

Así que te invito a que seas parte de #MiMundoMisHuellas y que disfrutes una historia fácil de leer y de entender, una vida sin tantas arandelas y con mucha realidad.

¡Las quiero! Caro Cruz.