Silvia Corzo nos enseña a dominar la mente

Sobre lo que me hizo tomar la decisión de no presentar más malas noticias, no hay un suceso exacto o dramático que me trajera a este punto, no hay una historia fantástica o trágica para contar. En mi caso, hay una serie de hechos entrelazados que lentamente me fueron conduciendo por un camino, el de ver las cosas de una manera distinta. Tuve que convencerme de que mi experiencia, muy personal por cierto, valía la pena compartirla. Entonces me hago consciente de que he pasado la mitad de mi vida frente a una cámara informando cómo va el mundo, y cuando eres presentadora de noticias, sin darte cuenta estableces una relación virtual muy estrecha con los televidentes. Estás al alcance de quien prenda el televisor en el horario habitual y eso te vuelve cercana, a tal punto que quien te ve crea una imagen de ti, un personaje. Y parece que fuera un vínculo en un solo sentido, pero no es así, porque la persona que está a este lado contándote las noticias también se hace una idea de ti. Yo, sentada frente a la cámara antes de empezar a hablar, siempre hice el ejercicio de imaginar a las personas que estaban viéndome. Me imaginaba siempre cómo los televidentes recibían lo que yo les estaba diciendo, trataba de establecer una empatía.

En todas las relaciones, aunque sean virtuales como esta que les acabo de describir, se crean lazos. Y cuando hay lazos, siempre hay un momento en el que el otro hace algo que se sale de tus expectativas. He tomado decisiones personales que se salieron de las expectativas de algunos de mis amigos virtuales televidentes y una de esas fue la de renunciar a presentar malas noticias. Con el tiempo aprendí que como tenía una relación virtual con los televidentes de los noticieros, a veces las cosas que yo decía o hacía afectaban positiva o negativamente. Y eso es algo que hoy respeto, valoro y agradezco. Una de las implicaciones de ser observada fue la de ser más cuidadosa, más consciente de cada acto y de cada palabra que salían de mí.

Yo vivo cuestionándome desde pequeña, pero gracias a mi trabajo de presentar noticias me volví ‘autopsicoanalista’. Y cuando presentas noticias, por supuesto, no puedes terminar una emisión sin estar llena de preguntas. Al principio, las preguntas eran: ¿qué es lo que nos está pasando como humanidad? ¿Por qué nos estamos haciendo esto? ¿Quiénes son los responsables de tanta maldad? No hay una única respuesta para eso y ninguna es satisfactoria. Después las preguntas se volvieron más trascendentales: ¿por qué estoy mostrando solo esta parte del mundo? ¿Me gusta hacer esto que estoy haciendo, concentrarme en contar solo lo malo que pasa en el mundo? Porque afuera no siempre todo está tan mal. Es decir, hay maldad y crueldad, hay muerte, hambre, destrucción, asesinatos. Pero también hay bondad, alegría, caridad, buenas acciones, gente generosa y honesta, hay compasión y amor. ¿Por qué eso no encaja dentro de las noticias si también son noticias? Buenas noticias. Pero los seres humanos necesitamos justificarnos. Lo hacemos porque llegamos tarde, porque nos enojamos, porque nos portamos mal, porque se nos fue la mano en los tragos en una fiesta, porque gastamos más dinero del que teníamos… y nos justificamos porque solo contamos malas noticias también. Y es que hay una cosa que siempre he tenido clara, alguien tiene que hablar de lo mal que está el mundo, alguien tiene que denunciar la corrupción, mostrar los actos terroristas y la barbarie. Sin embargo, y aquí viene una de mis primeras razones para tomar la decisión, ya no quería ser yo una de esas personas.

Una voz interior me decía que por muy mal que esté el mundo las cosas siempre se pueden ver de otra manera. Y alguien tiene que mostrar ese otro lado del mundo, porque si no hacemos contrapeso a las malas noticias, nos llenamos de miedo y el miedo se puede volver inmanejable. Un cambio no se puede generar sin esperanza, y para que exista el cambio, es necesario que la gente sepa que se puede lograr. No fue incapacidad de manejar las malas noticias, no fue excesiva sensibilidad o emocionalidad, fue rebeldía. Si mi voz interna hubiera sido un mensaje escrito, sería este: “Me niego rotundamente a seguir mostrando el lado del mundo que está mal”.

Cuando los cambios se hacen inminentes…

1. Aprende a reconocer cuando se acerca el cambio. Lee las señales.

2. Escucha la voz de tu corazón.

3. Escanea tu cuerpo. Cuando las emociones no son escuchadas, ese flujo de energía se manifesta a través de síntomas físicos.

4. Haz un balance. Para identificar qué es lo que necesita el cambio, tómate unos minutos y escribe una lista corta de lo que no te está gustando frente a una situación o tu relación con alguien. Después escribe cómo te gustaría sentirte al respecto. Esa última parte será tu nueva meta.

5. Responsabilízate de tus emociones. Ya que te has dado cuenta de lo que no te gusta o no te está haciendo feliz, debes ser consciente de que tú has permitido que esa circunstancia o relación haya entrado en tu vida y haya tomado el curso que tiene.

6. Toma el control. Ya sabes qué es lo que no te gusta y sabes cómo te quieres sentir, pero también sabes que eres responsable de lo que vives, así que no esperes que las cosas pasen, haz que pasen.

7. Diseña. A veces los cambios son individuales, pero en ocasiones requieren la cooperación de otros. Si ese es el caso, crea una propuesta en la que los demás involucrados se vean beneficiados con el cambio o involúcralos a ellos en esa etapa.

No se llega de la noche a la mañana a cambiar la mente, es un proceso lento y cuidadoso en el que decides tomar conciencia de tu responsabilidad sobre ti mismo, sobre el mundo y sobre tu forma de percibirlo. Pero te aseguro que es posible si tienes solo un poco de voluntad y claro, siempre ayuda tener apoyo. En mi caso nada de lo que he logrado hubiera sido posible sin el amor y el apoyo de los seres que me rodean, me conocen y creen en mí. Y me refiero tanto a los seres físicos que habitan este mundo como a mis guías y seres de luz.

CLAVES RENOVADORAS

1.No puedes introducir cambios en tu vida si no cambias tu manera de percibir el mundo y de verte a ti misma.

2. Siempre que te veas tentada a hacer un juicio o una crítica sobre algo o alguien recuerda que tu punto de vista es solo eso, un punto de vista.

3.Existen dos estados emocionales que usamos para percibir ese mundo: lo vemos desde el miedo o desde el amor. Te recomiendo que trates de interpretar desde el amor, causa menos conflictos.

4.Si tenemos claro que no somos perfectos ni lo seremos, pasemos por alto los errores que cometen los demás, así como nos gustaría que hicieran con nosotros, y démosles la oportunidad de corregirlos.

5.Perdonar no es señalar los errores y después decir que desde tu perfección concedes una indulgencia. Perdonar se parece más a pasar por alto los errores que, como tú, otros también pueden cometer.