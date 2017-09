Ámate y conviértete en tu mejor amiga

Muchas veces tenemos una fuerte tendencia a ver solo lo malo de nuestras acciones y sus consecuencias. Es común escucharnos repetir frases como:‘Si tuviera más títulos académicos seguro me hubiera quedado con ese trabajo.

Y esta forma en la que nos vemos habla directamente de nuestra autoestima y del valor que nos damos a nosotras mismas. La psicóloga Paula Marín Fernández, en su blog Psicología y Mente asegura que: “la baja autoestima conlleva a una percepción negativa sobre uno mismo, y es un factor que nos puede limitar mucho en nuestra vida diaria.

Llegó el momento de determinar qué tan alta o baja es tu autoestima y de entender la importancia de amarte y aceptarte y empezar a creer en ti misma para conseguir tus objetivos

1.Sales de compras con tus amigas y al mirarte al espejo lo primero que piensas es en que:

a. Hay tantas áreas de tu cuerpo que podrías mejorar ejercitándote y comiendo más saludable, pero sin duda, este color te queda muy bien y es una prenda que podrías lucir.

b. Te ves terrible, fue una pésima idea salir de compras. Habrías preferido quedarte en casa viendo Netflix. En realidad, no necesitas prendas vistosas que no te quedan bien y te recuerdan todo lo que no te gusta de ti.

c.Te encanta esta prenda, sin duda a ti te queda mejor que al resto de las mujeres que se la han probado. Y te sientes tan cómoda que de hecho te paseas por la tienda para que todos te vean lo bien que te ves.

2. Te encuentras en un momento de gran dificultad en tu trabajo: luego de varios años de desempeñarte en un cargo, te asignan un nuevo jefe con el que no logras una buena relación, entonces tu:

a. Aunque pasas unos días desanimada y pensativa, asumes la situación de frente, hablas con tu jefe y le explicas que deben trabajar en sintonía. Tomas un par de días para recargarte, pensar con claridad y volver a la calma y a la disciplina.

b. No sabes qué hacer, te encierras en la tristeza por varios días, no te atreves ni siquiera a hablarle a tu jefe porque temes que te grite. Al cabo de los días renuncias y buscas un empleo de menor rango, pero en dónde te sientas tranquila.

c. No te dejas apabullar, le pones a tu nuevo jefe los puntos sobre la íes y le dices que no te vas a dejar apabullar. En adelante te encargas de demostrarle que estás muy bien posicionada en tu cargo, con tus compañeros y con tus otros superiores para que entienda que él no representa un obstáculo.

3. Luego de terminar una relación de pareja que duró más de tres años te encuentras, por primera vez, sola un viernes en la noche, tu:

a. No puedes evitar sentirte triste, estás acostumbrada a compartir tus momentos de tranquilidad en casa o a hacer planes para cenar o ir al cine, pero te esmeras por sentirte mejor, te arreglas y sales a tomarte una copa con tu mejor amiga, conversar y relajarte un poco. ¡Lo mereces!

b. No quieres ni moverte de la cama, ni hablar con nadie, solo esperas que el tiempo pase para olvidar el dolor. Pero eso sí, prometes nunca más volverte a enamorar, no vale la pena confiar tu tranquilidad a otra persona.

c. Ni por error te dejas ver triste o amargada, por el contrario sales todas las noches de fiesta, los fines de semana improvisas paseos al campo y obviamente subes fotos en tus redes sociales para que todos vean que estás feliz. Nadie te puede robar tu amo

4. Tu prima te quiere presentar a su mejor amigo. Aunque nunca te han gustado las citas a ciegas aceptas ante la insistencia de ella, el día de la cita tu:

a. Te pones ese vestido con el que te sientes más linda, te peinas y maquillas y te preparas para una velada tranquila. Prefieres no tener expectativas altas para sorprenderte y pasar una linda velada.

b. Te niegas de inmediato, pero cuando notas que no puedes evadir la cita aceptas, aunque no te arreglas demasiado, total no vas a lograr que se enamore de ti. Durante la velada estás tan preocupada con no aburrirlo que no puedes entablar conversaciones coherentes y por supuesto el sentido del humor se te escapa por completo por lo que pasas por una aburrida y simplona de primera.

c. Te vistes, te peinas y te maquillas segura de que el tipo se va enamorar de ti a primera vista, pero sabes que tienes que mostrarle tus capacidades intelectuales por lo que hablas durante toda la noche sobre ti, tus logros y tus proyectos.

5. Luego de cuatro años de esfuerzo te gradúas de tu especialización, tu familia quiere celebrarlo y tu:

a. Por supuesto que quieres festejar con ellos este momento tan importante y por eso les pides que reserven en tu restaurante favorito para pasar un rato agradable en compañía de los tuyos. ¡Te motiva mucho saber que entienden todo el esfuerzo que significó este reto!

b. Les dices que no quieres celebrar, no es necesario hacer tanto aspaviento por un título más. Además odias ser el centro de atención porque nunca sabes cómo comportarte.

c. Obviamente quieres celebrar y por lo alto. Les pides que inviten a todos tus amigos a la reunión para que se enteren de tus logros. Y adicionalmente te regalas un viaje de lujo para relajarte y recargar energía antes de tomarte al mundo con tu nuevo título profesional.

6. Tu esposo te reclama por un error que cometiste al aconsejar a uno de tus hijos y que terminó reflejándose en un mal comportamiento del pequeño en el colegio, tu...

a. Te sientes muy mal, lo último que quieres es ser un mal ejemplo para ellos. Aceptas tu error y después acudes con tu hijo para explicarle que te equivocaste y que deben volver a hablar de lo ocurrido. Además es una buena manera para enseñarle lo importante es reconocer nuestros errores.

b. No sabes qué hacer, sientes que eres la peor madre del mundo y en adelante acudes a tu esposo antes de tomar cualquier decisión sobre tus hijos. ¡No puedes volver a equivocarte!

c. Nunca vas a reconocer tu error y menos frente a tus hijos, por lo que te ingenias la manera de convencerlo de que fue él quien no entendió tu consejo y por eso actuó mal en el colegio. Y le recuerdas a tu esposo que estás más que capacitada para educar a tus hijos.

RESPUESTAS

via GIPHY



Te amas y conoces tu valor

Si la mayoría de tus respuestas fueron A Comprendes que el amor propio no es una acción, sino un estado en el que te sientes bien contigo misma. Sabes relacionarte con los demás y te proyectas correctamente en todas las esferas de tu vida y en la manera en que enfrentas los problemas. Estableces límites, no temes decir no cuando sientes que algo o alguien te afecta. “La autoestima de una persona se relaciona con una mejor salud, menores niveles de depresión y un mayor éxito en la vida. “, señala Ulrich Orth, autor principal de un estudio publicado en The Journal of Personality and Social Psychology.





via GIPHY



Necesitas una alta dosis de

Si la mayoría de tus respuestas fueron B Instintivamente te adelantas al fracaso y esto genera en ti fuertes episodios de ansiedad. Tu creencia de que los demás son superiores a ti te lleva a cometer aún más errores y a sentirte culpable por ellos. Te serviría pensar que si las personas que te rodean no vieran tu potencial, tus capacidades y tu valor no te tendrían en cuenta. Aprende a reconocer tus triunfos y celébralos y en cuanto a las equivocaciones, vale la pena analizarlas para no volver a cometerlas.

via GIPHY



Estas cerca del narcisismo

Si la mayoría de tus respuestas fueron C Vas más allá del amor propio. Tu preocupación extrema por ti misma y la falta de empatía por otras personas te convierten en una persona casi narcisista. Te convendría evaluar tus comportamientos para darte cuenta de que con tus actitudes creas una barrera que no te deja entab lar relaciones a largo plazo. ¿Tu objetivo? Desarrollar habilidades que te permitan interactuar en la sociedad de una manera más apropiada