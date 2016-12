Conoce el poder que te da la naturaleza según tu signo

TRILOGÍA DEL AIRE - Simboliza la mente

LIBRA

Símbolo: Balanza - justicia

Planeta: Venus

Representa: Amor, pasión y sensualidad.

Es una energía cardinal, representa la mente que equilibra, dialoga, comparte, prodiga y hace acuerdos. A este signo lo representa la mariposa, el cambio, la transformación. Una vez sale del capullo, vuela hacia la libertad. Naciste bajo la influencia de uno de los signos que rigen la belleza natural, resaltada por tu inteligencia, estilo y glamur. Te gusta lucir bien, brillas en los ambientes sociales. La armonía física es importante, pero lo es más la salud, por lo cual trata de no llevar la vanidad al extremo. Toma mucho líquido, mantente hidratada y evita exponerte al sol sin la debida protección.

El 2017. Será especial por la visita de Júpiter a tu signo solar. Lo que sembraste en el pasado traerá nuevas oportunidades. Esta influencia benéfica activará la comunicación, por lo cual deberás estar muy receptiva. Se visualizan trámites en embajadas y consulados.

FAMILIA. Revisa la salud de tus padres y posibles malentendidos con tus hermanos. Marzo y abril no son buenos meses para someterte a cirugías.

AMOR. Este año, Júpiter y Urano se encuentran cara cara. Las relaciones de pareja que no estén construidas sobre el verdadero amor, Urano las disolverá; lo mismo ocurrirá con sociedades o empresas mal administradas. Tu otro yo estará en el signo de Aries; un hombre del signo fuego podrá ser tu media naranja. Si ya tienes pareja estable o estás casada, la influencia de Venus y Júpiter te permitirá compartir cosas nuevas. No caigas en la rutina, trabaja en incentivar el amor, no te dejes esclavizar por los compromisos ni las largas jornadas laborales que impiden que disfruten más tiempo juntos. Enero, marzo y noviembre son los mejores meses para recibir el amor. Hay una fuerte tendencia al matrimonio por lo civil.



ACUARIO

Símbolo: Ánfora

Planeta: Urano

Representa: Humanidad, altruismo y buenas causas.

Es una energía fija, terca y sabelotodo. Eres una mujer de ideas brillantes. Tu espíritu rebelde rige las revoluciones, los sindicatos, la independencia y la defensa de los derechos como el de la libertad. Es un signo dado a proyectos humanísticos, de alto impacto en las masas. Tienes habilidades para la electricidad, termodinámica, la energía nuclear, la ciencia, internet, la tecnología de punta. Naciste para ser libre, sin ataduras, ni compromisos opresores que limiten tu libertad. Las acuarianas son altas, espigadas, labios grandes y bien delineados, ojos expresivos; todo lo que se ponen les queda bien. Tu ropero debe estar en constante evolución.

El 2017. Júpiter visita tu casa del extranjero, es tiempo de viajar, de aprender o fortalecer los idiomas, de hacer intercambios y reforzar tus conocimientos. No dejes nunca de estudiar lo que te gusta, ten en cuenta que esto implicará sacrificios y mucho esfuerzo. El conocimiento te catapulta al éxito; no te detengas, tu energía es muy poderosa.

FAMILIA. Vigila el estado financiero de tus padres, rondarán malos negocios o pérdidas de dinero por malas inversiones o deudas innecesarias. Urano en casa de tus hermanos llega con vientos de oportunidades nuevas.

SALUD. Acuario rige los tobillos y las venas várices; procura no usar zapatos de tacón muy alto ni estar mucho tiempo de pie. Evita cirugías en los meses de septiembre y octubre.

AMOR. Aléjate de hombres posesivos, celosos, de mente obtusa y estrecha o con ideas conservadoras. Para las acuarianas que quieran concretar separaciones o divorcios, este es el mejor año para buscar asesoría legal; las solteras, a disfrutar viajes los primeros tres meses del año. Analiza qué hombre quieres atraer a tu vida; no hay afán, puedes disfrutar relaciones pasajeras. Las que tienen pareja estable, es un año normal y neutro donde se puede consolidar la relación.

GÉMINIS

Símbolo: Los gemelos-comunicación

Planeta: Mercurio

Representa: Alegría y eterna juventud.

Es una energía mutable, personalista, con la inteligencia y la capacidad de hacer mil cosas a la vez; mensajera y comunicadora. Naciste bajo el signo más versátil, escurridizo e inteligente. Eres encantadora, siempre te ves joven, eres la adolescente del Zodiaco. Te gusta estar a la moda, todo te luce, hoy deportiva, mañana ejecutiva. Si estudias lo que te gusta tendrás muchas oportunidades, porque tu secreto está en la preparación, en la formación y en la capacitación. Tienes habilidades para manejar la palabra, aprovéchalas para bien.

El 2017. Júpiter visita la casa de tus creaciones. Si estás pensando en tener hijos, este es un buen año, al igual que si deseas invertir en finca raíz.

SALUD. A Géminis lo rigen los brazos, las vías respiratorias y los pulmones; cuida tus extremidades superiores. Para los tratamientos de belleza, se recomienda hacerlos en los meses de enero, junio y octubre.

AMOR. Tu media naranja está en Sagitario, un signo opuesto y de fuego. Si tienes pareja, cuida tu relación, no la desatiendas, porque puedes dar pie a infidelidades por no prestar suficiente atención a aquello que es importante. No dejes que los comentarios y las críticas destructivas generadas por la envidia de personas que consideras tus amigas dañen tus relaciones amorosas. Agosto, septiembre y noviembre serán los mejores meses para la conquista y el amor. Recuerda que el diálogo y decir siempre la verdad es lo mejor para ti.





TRILOGÍA DEL FUEGO - Simboliza el espíritu

ARIES

Símbolo: El carnero

Planeta: Marte

Representa: Valentía, aventura y espontaneidad. Una energía cardinal, territorial, indomable, su talante es el carácter. Naciste para ser líder, guerrera, pionera, te caracterizas por ser rápida y ágil, sabes que debes salir a conquistar el mundo.

SALUD. A las Aries las rige la cabeza, la parte del cuerpo donde radica tu poder, el cerebro y tu rostro. Cuida tu cabellera. No dejes nada empezado, termina tus proyectos. Los meses favorables para cirugías son agosto, septiembre y octubre.

El 2017. La influencia de Júpiter y Urano activará los matrimonios y las sociedades; será un año propicio para montar empresas y concretar proyectos, se dará paso a lo nuevo y la libertad para realizar cambios. Aprende todo lo que puedas, lo que no te sirve, déjalo ir.

Los jefes y las personas en cargos directivos tendrán grandes retos y responsabilidades; es el momento de mostrar la casta para triunfar. Buen año para las arianas de 50 años en adelante: podrán diligenciar documentación para la pensión, invertir en divisa extranjera, comprar seguros de vida o asegurar bienes y propiedades. A las jóvenes que quieran estudiar en el extranjero se les recomienda hacerlo en Australia, Rusia o Alemania. Evita viajar a los Estados Unidos.

AMOR. Tu otro yo está en Libra; el planeta Tierra estaba en este signo cuando naciste, es tu pareja perfecta. El mes de agosto será el más intenso, fogoso y apasionado. Marte, el Sol y Venus se fundirán en tu casa 5, la de los coqueteos, enamoramientos y romances fugaces. Los galanes y enamorados rondarán en tu área laboral o donde desarrolles tu vida cotidiana.

LEO

Símbolo: León - Fuerza

Planeta: Sol

Representa: Generosidad, protección y lealtad.

Una energía fija. Felina, cazadora, fiera que defiende a sus cachorros; la familia es lo más importante. Es el signo del poder, la riqueza, la gloria y el triunfo. Las Leo tienen excelentes dotes histriónicas, son las mejores actrices, modelos, presentadoras y comediantes. Es un signo terco que nunca descansa; hasta el último momento de la vida están activos.

SALUD. Las rigen el corazón, la columna vertebral y la espalda; se les recomienda hacer mucho deporte. Naciste para brillar, mandar, exhibir tu belleza y tus atributos, para expresar con tu cuerpo tus ideas y proyectos. De cabellera abundante y rizada, te favorece el pelo largo. Leo es el ego puro, el orgullo y la vanidad. Todo el año es favorable para realizarse cirugías, con excepción de marzo, abril y agosto.

El 2017. Júpiter está en la casa 3; la casa de tus ideas, pensamientos y conocimientos a nivel intelectual. Es un buen momento para terminar estudios suspendidos o iniciar capacitaciones técnicas.

FAMILIA. Favorece a tu entorno familiar, principalmente a tus hermanos. Será un año de arduo trabajo que permitirá demostrar tus capacidades de liderazgo. Tus hijos necesitan tu supervisión. Si no tienes hijos, no es buen año para concebir.

AMOR. Tu otro yo está en Acuario, es tu pareja perfecta, te aterriza y equilibra. Entre febrero y marzo, amores por internet, enamorados del extranjero, pero como dice el refrán “amor de lejos, amor de p…”. En septiembre y octubre, amores de barrio y fiestas, donde se comparte con primos y allegados.

SAGITARIO

Símbolo: El arquero

Planeta: Júpiter

Representa: Descubrimiento, viajes, visión.

Una energía mutable, cambiante, adaptable; es el rescoldo del fuego, viajera, aventurera, creyente e independiente. La mujer sagitariana es portadora de gran fuerza espiritual, optimista, amplia, con muy buena suerte; es la eterna caminante, viajera y fiestera, llena de alegría, siempre con una gran sonrisa que irradia felicidad. Es el signo con más suerte del Zodiaco, no permite que nada ni nadie detenga sus planes. Júpiter las dota de una belleza extraordinaria, son altas y esbeltas.

SALUD. Las rigen el derrier, las caderas, los muslos. Cuida tus piernas con ejercicios, masajes; después de los 30 las sagitarianas tienden a cumular grasa. Procura consumir comida sana, caminar al aire libre, trotar, montar bicicleta, practicar voleibol y patinaje. Es un año para cuidar tu figura, realizar chequeos médicos y eliminar malos hábitos.

El 2017. Júpiter llega a la casa 11 de los amigos benefactores, entidades cívicas y de ayuda comunitaria. Año para revisar tus inversiones y suprimir gastos superfluos, inoficiosos. Las sagitarianas que estén entre los 20 y los 30 que quieran ser madres, los astros estarán de su lado. Meses favorables para cirugías: febrero, marzo y abril. Evítalas en mayo y junio.

FAMILIA. No dudes en hacer inversiones o negocios con tus padres, pues se te abrirán puertas y llegarán ayudas. Busca la paz en tu ser interno.

AMOR. Tu otro yo está en Géminis, signo dual muy inteligente que te armonizará; es tu media naranja. Febrero será un mes especial por un eclipse lunar, debes estar receptiva. La conjunción de Venus y Marte en Aries te abrirá un abanico de posibilidades en el campo del amor, sobre todo a las estudiantes universitarias que estén en el extranjero; si están en Colombia, conocerán hombres interesantes por internet.

TRILOGÍA DEL AGUA - Simboliza el alma



CÁNCER

Símbolo: El cangrejo

Planeta: Luna

Representa: A la madre, el hogar y la familia.

Es de energía cardinal, sensible, delicada, sentimental y protectora. Mujer Cáncer, tu misión es llevar vida a todo lo que para ti es prioridad: esposo o compañero, hijos, padres y hermanos, con tu energía protectora. Como la Luna, cambias constantemente de humor. Cualquiera que sea tu trabajo, te lo tomas muy en serio. Debes tener cuidado, pues llevas el hogar al trabajo y el trabajo al hogar, lo cual puede generar conflictos internos de intereses laborales y familiares. Tu esencia es maternal, todo te lo tomas a pecho y por eso sufres. Vives del pasado, de los recuerdos, y las ofensas no las olvidas nunca.

SALUD. Las rigen los senos y el estómago y los líquidos en el cuerpo.

El 2017. Júpiter visita la casa 4 de las raíces. Año favorable para invertir en remodelar o comprar casa.

FAMILIA. Compartir en familia y estar muy pendiente de los padres. Es posible que algunos obstáculos se presenten en el trabajo. No estará de más pensar en poner un negocio o trabajar por tu cuenta. Puedes hacerlo, pues Urano te acompañará en este propósito. Cuida mucho tus senos al igual que tu peso. Junio y julio no son recomendables para realizarte cirugías, tampoco los períodos de Luna llena y Luna negra. Mientras que sí lo serán marzo, abril, septiembre y octubre.

AMOR. Tu otro yo está en el signo Capricornio, signo de tierra, frío, seco, realista, te traerá de vuelta a la Tierra. Rondarán amores del pasado, ruegos, promesas, amor eterno. Pero no cedas o estarás perdida. Un nuevo amor aparece entre mayo y julio.

ESCORPIÓN

Símbolo: El escorpión

Planeta: Plutón

Representa: La transformación emocional, física y la pasión.

Es de energía fija, terca, posesiva, celosa, profunda, misteriosa y muy sexual; signo social, pero hermético y callado.

SALUD. La mujer Escorpión está dotada de una belleza exótica, mágica, misteriosa, ojos profundos, labios sensuales y derrier armónico. Es el signo de los extremos, mucha belleza o mucha fealdad. Naciste bajo la regencia del poderoso signo Escorpio, regido por el lejano Plutón. Eres todo o nada, amas y odias fácilmente, entregas tu amor con toda. Eres obsesiva con tus pasiones y amoríos, que te harán sufrir. Marte, el planeta de la energía sexual, tiene que ver mucho con Escorpio.

El 2017. Será un buen año para reinventarse. Debes hacer un balance de tus últimos tres años y eliminar todas aquellas estrategias que no funcionaron. Llegó la hora de escoger lo que más nos conviene y rodearnos de personas y ambientes muy positivos y espirituales. Debes controlar los gastos e invertir en salud física y espiritual. Cuidado con el alcohol y las drogas psicotrópicas, te pueden jugar una mala pasada. Urano influenciará con nuevo empleo o cambio de trabajo.

AMOR. Si estás entre los 18 y los 28 años tendrás que desechar esos amores malsanos e interesados que no buscan más que sexo y no te valoran como mujer. Tu otro yo está en el signo Tauro; los hombres de tierra te traerán buena vibra. Por tu magnetismo, en tu vida rondarán hombres emproblemados, casados, infieles, pero con sutileza puedes alejar esas malas energías. Estás en capacidad de atraer la energía del águila real, que vuela y otea el horizonte con poder y gracia; en las alturas tú serás inmune. Eres el único signo que renace de las cenizas, conseguirás todo lo que te propongas. Cuida tus órganos reproductores, pues son muy sensibles. Los meses de febrero, marzo y abril serán los mejores para el amor.



PISCIS

Símbolo: Los dos peces

Representa: El altruismo, el sacrificio y el desinterés.

Es una energía mutable, adaptable, sensible, psíquica, extrasensorial, noctámbula, invernal, semeja el profundo y misterioso mar. La mujer Piscis es bohemia, musical, mística; puede llegar a evadir la realidad. Tiene el don de presentir, de soñar y sentir energías de otras dimensiones. Ayuda al prójimo desinteresadamente. En el amor ceden mucho y se dejan llevar por el sentimentalismo; todo lo creen y por eso es el signo más dado a las infidelidades. Es un signo de servir, de ayudar a la humanidad, son piadosas, sentimentales, religiosas, bondadosas, llenas de amor por toda la humanidad. Los grandes poetas, pintores y músicos los ha dado este signo tan sensible e incomprendido.

El 2017. Júpiter visita la casa 8 de los bancos, corporaciones y seguros. Será un año favorable para préstamos bancarios, hipotecas, herencias o sucesiones. Si tienes pareja, piensa en invertir juntos. En lo profesional, te tocará lidiar con malos jefes, sé diplomática. Pero si tú eres la jefe, no caigas en el error de ser tirana, no pases por encima de los demás.

AMOR. Tu otro yo es Virgo, un signo de tierra, analítico, desconfiado, detallista y realista. El amor se consolida para muchas Piscis en matrimonio por lo civil o por otros ritos religiosos. Meses propicios para contraer nupcias: septiembre y octubre. Si están solteras, los meses de marzo, abril y mayo serán los mejores para encontrar pareja. Advertencia: no te dejes conquistar por jefes y no tengas amores con subalternos, pues no traen nada bueno y sí muchas complicaciones.



TRILOGÍA DE LA TIERRA - Simboliza el cuerpo físico



CAPRICORNIO

Símbolo: La cabra

Planeta: Venus y Saturno

Representa: La disciplina y la prudencia.

De energía cardinal, seca, fría, invernal como su estación, signo dado al servicio público y la política, dado al poder, a manipular y a mandar. Llegan muy alto cuando se lo proponen, son las cabras del Zodiaco, viven en los riscos más altos. Es el signo de la soledad, de la sangre fría. Son calculadoras, ambiciosas y hurañas, de mal genio, prácticas y realistas. Naciste bajo la energía de un signo de tierra, muy realista, batallador, vienes a mandar, a escalar y a triunfar, con muchos obstáculos en tu camino. De niñas sufren mucho, son trabajadoras incansables, afrontan retos familiares duros, pero llegan a la meta. Eres una mujer difícil de conquistar, pero cuando ganan tu amor, caes rendida a los pies de tu pareja.

SALUD. Te rigen las rodillas, los dientes, los huesos. Visita al odontólogo.

2017. Tu realidad del planeta Tierra está en Cáncer, signo de agua.

FAMILIA. Acércate a los tuyos, a la familia, comparte y escúchalos.

TRABAJO. Júpiter visita la casa 10, la del éxito, pero serán éxitos pasajeros, ascensos profesionales que no querías, sin embargo tómalos como aprendizaje. Mujer Capricornio, no compres, no hipoteques tu propiedad, la puedes perder.

AMOR. El 21 de agosto, un eclipse total de Sol en tu casa 8 irradiará energía poderosa para las capricornianas que quieran casarse al final de año. Mayo y junio serán los mejores meses para el amor. A las de 35 a 45 años las rondarán hombres más jóvenes. Debes ser prudente. Puedes disfrutar al joven Marte, lleno de vitalidad y pasión.

TAURO

Símbolo: El Toro

Planeta: Venus y la Tierra

Representa: Persistencia, estabilidad y paciencia.





Es de energía fija, testaruda, lenta y buena vida; perezosa, glotona, sensual y vital. Eres dada a los placeres amorosos, coqueta y de buen gusto. Lenta pero segura en proyectos a largo plazo. Evita a toda costa el sedentarismo. Después de los 30 años, si no te cuidas en la comida, tenderás a subir de peso. Las mujeres Tauro son muy bellas por su corregencia de Venus y el planeta Tierra; de muy buen gusto, les encanta la buena mesa, los regalos, el dinero. Son muy buenas administradoras, contadoras, economistas, cajeras, banqueras, comerciantes de boutiques, almacenes de ropa, joyerías y vendedoras de autos.

SALUD. Las rigen la garganta, la voz y la glándula tiroides. Septiembre y octubre son meses favorables para cirugías. Procura no tomar medicamentos que alteren la glándula tiroides, solo bajo estricta vigilancia médica.

El 2017. El tránsito de la Tierra en el arco solar es muy importante, pues toca la cúspide de la casa 9, de los viajes al extranjero por trabajo o negocios. Con Júpiter transitando la casa 6 del trabajo, consolidas oportunidades de crecimiento profesional. Si tienes pareja, ayúdalo a que cuide su dinero o atrasos en tarjetas y créditos bancarios, de lo contrario le traerán problemas.

AMOR. Tu otro yo está en Escorpio, signo magnético y de mucha energía pasional. Para ti, Tauro, mayo y junio serán bastante especiales, pues los astros de la belleza y la atracción te harán lucir fantástica y podrás conquistar y atraer al hombre que te guste. En octubre y noviembre se puede consolidar una relación.

VIRGO

Símbolo: La Virgen

Planeta: Kiron y mercurio

Representa: Pureza, perfección y trabajo.

Es de energía mutable, analítica, crítica, desconfiada, incrédula, pero muy inteligente, observadora, perfeccionista y detallista. Secretarias, digitadoras, en notarías, empleadas domésticas, modelos, fisioterapeutas, masajistas, enfermeras, niñeras, nanas y médicas.

SALUD. Las rigen los intestinos y los órganos de asimilación, y el cuerpo físico. La mujer Virgo es de una belleza angelical y pura, viene a trabajar y a servir. Signo dado a las crisis nerviosas, algunas pueden ser hipocondríacas. De rostro ovalado y de una cabellera muy linda y abundante. Se les recomienda el yoga, la gimnasia pasiva y la natación. Deben tener mucha precaución y evitar tomar medicamentos sin receta médica o consumir suplementos dietéticos. Enero con Marte en Piscis es un mes para evitar cirugías estéticas en estómago, vientre o donde se comprometan órganos internos.

El 2017. Júpiter visita la casa del dinero, de las ganancias, las propiedades. Esta benéfica influencia abre un mundo de posibilidades en tu profesión o negocios. Para aquellas que son modelos, actrices, cantantes y artistas, la influencia de Urano en la casa 8 junto con la Tierra en Tauro traerá contratos, giras y mucho éxito.

AMOR Tu otro yo es Piscis, equilibra tu psicorrigidez, ablanda tu alma y te invita a ser sensible y creyente. En el amor es posible que tengas que escoger entre el éxito profesional o la pareja