Horóscopo angelical 2018

ARIES 21 de marzo – 20 de abril

Ángel regente: Machidiel

Ángel regente de tu signo: el arcángel Miguel está muy presente para ayudarte a vencer cualquier temor que quiera frenar tu proceso. La piedra acorde con la vibración de Aries es la amatista, la cual protege, calma los nervios y aumenta las capacidades psíquicas.



Amor: Este tema tiende a ser de gran relevancia en el 2018. Puedes llegar a recibir importantes y fructíferos aprendizajes a través de tus relaciones interpersonales. Uno de dichos aprendizajes puede ser la fortaleza: si la trabajas, sería un gran aspecto de tu evolución espiritual. Un consejo para que tus relaciones fluyan en el próximo año: no juzgues duramente a los demás, recuerda que como juzgues, así mismo serás juzgado. El perdón y la compasión serán otros dos componentes fundamentales para sentir paz interior y armonía en tu vida.

En términos generales, la energía positiva del amor puede llegar a sentirse muy vital en el 2018, e incluso puede llegar a ser la prioridad número uno para muchos nacidos bajo este signo.

Prosperidad: El tema económico y financiero tiende a tomar fuerza en tu interior; recuerda, lo importante es no perder el balance entre lo espiritual y lo material. Lo importante es que puedas convertir tus sueños y proyectos en realidad, todo depende de tu fe, confianza y disciplina; por supuesto, de que tus preocupaciones disminuyan e incluso desaparezcan. Mantén la fe en que Dios y tus ángeles te guiarán hacia las personas y situaciones que te ayudarán a lograrlo.

TAURO 21 de abril – 22 de mayo

Ángel Regente: Asmodel

Ángel regente de tu signo: el arcángel Gabriel te acompaña para ayudarte a manejar tu parte creativa. El cristal que corresponde a Tauro es la esmeralda, cristal bastante utilizado en técnicas de sanación y excelente para la práctica de meditación. Además, promueve la unidad y el amor incondicional.





Amor: Tendrás un deseo de hacer un trabajo a nivel interior y de incluso querer pasar momentos en soledad para poder conectarte con tu ‘yo’. Déjate guiar por la voz de tu intuición. En esos momentos, Dios y tus ángeles desean entregarte guía para ayudarte a descubrir cómo manejar tus asuntos personales y cómo llegar a tener mejores relaciones contigo mismo y con los demás. Si aún no tienes una relación de pareja estable o sientes que no has logrado encontrar el amor verdadero, el mensaje que recibo del cielo es que hay una posibilidad de que finalmente puedas llegar a encontrar a ese ser especial que Dios tiene para ti. Si, por el contrario, ya tienes una pareja estable, en ese caso tu relación tendrá una evolución o crecimiento a niveles más profundos.

Prosperidad: Puedes llegar a sentir que no te queda tiempo para hacer tantas cosas que tienes pendientes. Se percibe una gran energía de actividad en tu vida y de, quizás, llegar a hacer muchas cosas al tiempo. Tantas situaciones sucediendo paralelamente pueden llevarte a sentir la necesidad de tomar decisiones, especialmente en la parte profesional y de trabajo. Acude siempre a Dios y al Espíritu Santo cuando debas tomar decisiones importantes. No busques hacerlo tú solo; busca su apoyo, y así te asegurarás de que decidirás lo que es mejor para ti y las personas involucradas en la situación. Cuando Dios te lleva a tomar decisiones importantes es la manera como te está diciendo que tiene puertas favorables esperándote, que incluso pueden llevarte a encontrar tu propósito de vida. ¡Confía!

GEMINIS 22 de Mayo – 21 de Junio

Ángel Regente: Ambriel

Ángel regente de tu signo: el arcángel Gabriel te acompaña en esta etapa para ayudarte a manejar el tema de la comunicación, sobre todo con los seres que amas.El cristal para el signo de Géminis es la aguamarina, que contribuye al balance del cuerpo, calma y enfoca la mente y ayuda a aliviar dolores de garganta. Excelente calmante.





Amor: El aspecto familiar puede llegar a verse resaltado en este período para ti, bien sea porque sientas un deseo en tu interior de compartir más con tu familia o bien porque desees crear una familia si aún no la tienes. Quizás quieras estar en compañía de niños y sentir su linda energía. En términos generales, el tema de familia y de maternidad/paternidad puede llegar a sentirse fuertemente en el 2018 para ti. ¡Dios quiere que seas feliz! Por lo tanto, abre tus brazos al amor, ¡pues tiene sorpresas lindas para ti!

Prosperidad: Tal vez has sentido en el pasado que el dinero te ‘es esquivo’ o que te cuesta trabajo alcanzarlo. Quizás llevas un buen tiempo esperando a que las cosas te funcionen en el tema económico. Dios quiere que vivas en abundancia; recuerda: si hay etapas en las cuales pareciera que esta promesa no es para ti, no es así, es solamente parte del ciclo: momentos en los cuales el dinero fluye más fácilmente y otros en los que no, pero todo se mueve y vuelve, así que el mensaje para ti es que la abundancia llega a tu vida, que las cosas se perfilan positivas para ti en este aspecto y que vuelvas a sentirte empoderado en el tema económico y profesional/laboral.

CANCER 22 de Junio – 23 de Julio

Ángel Regente: Muriel

Ángel regente de tu signo: el arcángel Jofiel te acompaña. Este arcángel vibra con la energía de la belleza y la estética y nos ayuda a ver lo lindo que hay a nuestro alrededor, permitiéndonos así valorar más lo que Dios nos da. La perla es la piedra compatible con la energía de este signo zodiacal. Da integridad, pureza y gracia.



Amor: Existe una tendencia a que tengas una vida social activa: fiestas, reuniones y eventos sociales estarían marcados en este período. Si no tienes pareja, existe la posibilidad de que conozcas a alguien especial que puede incluso llegar a convertirse en una especie de ángel guardián para ti. Si ya tienes a alguien especial en tu vida, puedes llegar a sentir una conexión especial con tu pareja, que anhelarías sea no solo a nivel espiritual, sino físico. El tema familiar continuará siendo importante para ti (Cáncer es, por naturaleza, un signo muy hogareño). La expresión de los sentimientos puede llegar a ser un aspecto importante para ti, no solo de parte tuya, sino de los demás hacia ti.

Prosperidad: Posiblemente has pasado por una etapa en la cual el aspecto económico ha sido un tanto desafiante y conseguir dinero no ha sido tan fácil; Dios y tus ángeles te dicen que es importante que tomes lo que esa situación desea enseñarte –como, por ejemplo, manejar mejor tu presupuesto o ahorrar más–. Sea cual sea lo que sientas, has aprendido de este período: ten por seguro que al final te mostrará una gran ganancia, tanto a nivel interior como a nivel financiero.

LEO 24 de Julio – 23 de Agosto

Ángel Regente: Verchiel

Ángel regente de tu signo: los arcángeles Gabriel y Uriel te acompañan, para darte claridad de pensamiento y de palabra. El rubí es el cristal de Leo. Fortalece el amor y da ‘pistas’ de posibles conexiones sentimentales.



Amor: Un aspecto importante para tener en cuenta para ti en el 2018 es el amor propio, ya que a través de este puedes alcanzar un mayor fortalecimiento interior que, a su vez, te ayudará a alcanzar metas y lograr sueños. Dios y tus ángeles te invitan a practicar el perdón (hacia ti mismo y hacia otros) y la compasión. En muchas ocasiones sucede que lo que superficialmente se ve como algo negativo o feo, en el fondo es positivo y hermoso. A través de lo anterior, el cielo te quiere decir que no te fijes solo en las apariencias, pues en el fondo las personas pueden ser muy lindas y valiosas.

Prosperidad: El ángel de la abundancia manifiesta su energía en este momento para ti. Vibraciones de abundancia, éxito y tranquilidad financiera se manifiestan. Sigue trabajando con empeño, como siempre lo has hecho, y que haya una estabilidad en este aspecto de tu vida. Tu vibración, no obstante, puede llegar a estar más dirigida a otros temas –como el emocional, por ejemplo–, haciéndote sentir que el aspecto económico no sea tu mayor prioridad. Dios te dará claridad para desempeñarte bien en tu labor, así que aprovéchala para terminar y cumplir proyectos pendientes exitosamente.

VIRGO 24 de Agosto – 23 de Septiembre

Ángel Regente: Hamaliel

Ángel regente de tu signo: los arcángeles Miguel y Rafael te acompañan para inyectarte energía de seguridad y autoconfianza. El cristal de Virgo es la turmalina. Existen varias tonalidades de esta piedra, pero todas son igual de poderosas para la sanación. La llamada turmalina ‘sandía’ devuelve el amor a los corazones endurecidos.



Amor: Dios te ama enormemente, por eso trae a tu vida personas lindas que te llenen de energía positiva y te den alegría. La energía de los niños y amigos es especialmente favorable para ti. Tendencia a tener vida en familia estable, feliz y a disfrutar de momentos agradables. Un consejo que puede ayudarte a tener mejores relaciones interpersonales: sé más flexible, abre tu corazón y tu mente, acepta a los demás como son y no los juzgues duramente.

Prosperidad: El mensaje de Dios y tus ángeles para este período es que quizás el cielo ponga enfrente de ti una oportunidad que te permita crear nuevas fuentes de ingreso; ya depende de ti y de tu libre albedrío arriesgarte y abrir esa puerta con fe y confianza. Deja que Dios te muestre esa puerta, pero, de nuevo, tu libre albedrío, decisión y fe en Él y en ti serán las llaves que la abran.

Quizás has estado esperando por largo tiempo una mejora laboral o económica. Ten fe: Dios envía ángeles a tu lado para llevarte hacia donde más te conviene para alcanzar dicha estabilidad y abundancia. ‘Confianza’ es una palabra clave para ti, para que veas esos regalos del cielo.

LIBRA 24 de Septiembre – 23 de Octubre

Ángel Regente: Uriel

Ángel regente de tu signo:el arcángel Barakiel es el enviado por Dios para acompañarte y ayudarte a mantener la calma. El zafiro corresponde a este signo zodiacal. Aclara la mente, aumenta las capacidades de organización y aumenta la intuición.



Amor: Quizás hayas sentido o sientas que muchas cosas están sobre tus hombros, es decir que tienes muchas responsabilidades o cargas. Aunque esto a primera vista puede sonar como un gran reto, al final es algo muy positivo, pues te traerá madurez y sabiduría. Es un período propicio para practicar la oración, la meditación y la interiorización, pues a través de estas podrás encontrar respuestas y guía. Eres un alma luchadora; ¡ten la certeza de que Dios y tus ángeles están contigo y te ayudarán a obtener la victoria!

La energía de la decisión puede rondarte, así que quizás sientas que debes tomar decisiones más concretas con respecto a tus relaciones con otras personas.

Prosperidad: Dios te muestra opciones que te permitan obtener la abundancia económica que anhelas. Mantén la fe. Consejo: no permitas que el factor económico genere conflictos con tu pareja, no vale la pena. De hecho, es muy importante ver a tu pareja como tu ‘coequipero’, y si ambos ponen de su parte para trabajar tomados de la mano pueden llegar a alcanzar logros interesantes. Quizás uno de ustedes se sienta más motivado que el otro, pero esto, si es manejado de la manera más adecuada, puede ser positivo en lugar de negativo.

ESCORPIÓN

24 de Octubre – 22 de Noviembre

Ángel regente de tu signo: el arcángel Gabriel y el arcángel Jofiel te acompañan. El cristal de Escorpión es el ágata, la cual fortalece el cuerpo, la mente y ayuda a discernir la verdad.



Amor: Para atraer buenas relaciones a nuestra vida es fundamental comenzar con nuestro interior. Por lo tanto, el primer mensaje para ti, Escorpión, es el de buscar una mayor apertura en tus sentimientos, lo cual puede manifestarse en confiar más en los demás y no llegar a la excesiva prevención. Sé más abierto a dar y a recibir. Tendencia a que pases por una etapa de cambio y transformación que, si la aprovechas, será positiva para ti y te ayudará a crecer y madurar espiritualmente. Etapa propicia para trabajar tu interior a través de la eliminación de recuerdos negativos del pasado. Si haces esto, podrás ver las situaciones con una perspectiva diferente y sentir más paz en tu corazón.

Prosperidad: Si sientes el deseo de iniciar un nuevo proyecto o empresa, sería una etapa propicia para ello; no obstante, es importante recordar que este camino es exigente y puede, por tanto, demandar de ti más tiempo y esfuerzo. Si estás seguro de que deseas y puedes entregar mucho más de ti para llevarlo a cabo, ¡adelante! Lo importante es no perder el balance entre lo profesional y lo personal. Por último, siempre recuerda que el dar crea más abundancia y prosperidad. Da generosamente de corazón.

SAGITARIO

23 de Noviembre – 21 de Diciembre

Ángel regente de tu signo: la energía de los arcángeles Rafael y Jofiel te rodea. La piedra de este signo es el lapislázuli. En el plano espiritual, abre el tercer ojo y ayuda a conectar la mente y el corazón para crear un balance en las relaciones emocionales. Ayuda a eliminar la depresión y estimula la objetividad.



Amor: En el campo de tus relaciones interpersonales, podrás tener una mejor comunicación con tus seres cercanos o tu pareja. ¡No temas expresar tus sentimientos! Dios y tus ángeles te guían hacia el camino en donde encontrarás lo que has estado buscando a nivel emocional. La energía que te rodea es positiva; ¡aprovéchala! Oportunidades y libertad de elección brillan en tu camino.

Puedes llegar a sentir que tu conexión con Dios y con tus ángeles sea más fluida y sencilla, pues tu energía vibrará a una mayor frecuencia. Utiliza el deseo que tu alma sienta de orar, meditar y conectarse con los planos espirituales de una manera productiva, dando gracias por lo que recibes y visualizando aquello que deseas alcanzar en el futuro.

La vibración de tu libre albedrío estará también fuerte, así que de ti depende saber utilizar tu poder de decisión de una manera constructiva para ti y para quienes te rodean.

Prosperidad: Por naturaleza, tú eres un ser muy espiritual, y aunque existe la tendencia a que este aspecto siga marcado en el tiempo que viene, también es cierto que la vibración de lo material se fortalece, generando quizás un mayor interés en tu parte económica y tus finanzas con respecto a tiempos anteriores, aunque no por encima de lo emocional; para ti, el tema afectivo y de relaciones es el más relevante. Aun así, es importante que revises y analices en lo que estás gastando tu dinero; trabaja en la organización de tu presupuesto en esta etapa, pues esto asegurará que atraigas aquello que realmente te conviene y alejes lo que no. Cuanto más organizado seas con tu dinero, más prosperidad verás.

CAPRICORNIO

22 de Diciembre – 20 de Enero

Ángel regente de tu signo: el arcángel Metatrón te acompaña. La turquesa es la piedra de Capricornio. Aumenta la amabilidad en la persona que la porta, da sabiduría y confianza.



Amor: Todo en la vida es cíclico; por lo tanto, en el campo emocional y de relaciones con otras personas, la energía que se percibe para ti es la de un ciclo de mayor avance, crecimiento y ‘vida’. Si por un tiempo has sentido que en tu campo afectivo no ha sucedido algo, puedes llegar a experimentar lo contrario en el 2018: nuevas experiencias o personas aparecen. Puedes llegar a sentir que no quieres esperar más y asumir una actitud mucho más determinada y ‘arriesgada’, impulsándote a dar el primer paso. Tenderás a crear tus propias oportunidades.

Prosperidad: en lo profesional/laboral puedes llegar a sentir una necesidad de defender tus creencias, puntos de vista y decisiones. No temas hacerlo –de manera cordial y evitando conflictos–. Si tu corazón te dice que estás en lo correcto, defiende tu opinión con humildad, pero al mismo tiempo con firmeza. Dios pone en tu alma un deseo de ayudar a los demás a triunfar. El altruismo atrae bendiciones a tu vida. Lee, estudia y actualiza tus conocimientos. Es una época propicia para aprender algo nuevo. Tus capacidades de comunicación serán otro factor importante para alcanzar logros y atraer el éxito.

ACUARIO

21 de Enero – 19 de Febrero

Ángel regente de tu signo: el arcángel Miguel te acompaña. El ónix es el cristal de Acuario. Ayuda a tener autocontrol y a mantener los pies sobre la tierra, así que es muy útil para las personas que desean aumentar su concentración. Ayuda a recordar los sueños.



Amor: La energía que te rodea en este período puede llevarte a un enfoque mayor en la familia y el hogar. De ti depende cómo manejar dicha energía: de manera positiva, visualizando lo bueno y confiando en que las cosas van a estar bien, al mismo tiempo que tomas acción para que sea así, o, por el contrario, de manera negativa, permitiendo que la ansiedad y las preocupaciones te controlen, haciendo que todo se vea oscuro y sin salida. Dios y tus ángeles desean recordarte que eres bendecido y que si hay algo de tu vida que no te gusta, puedes cambiarlo. Basta que tomes la decisión de hacerlo y actúes basado en ella. Entrarás en una etapa para ir paso a paso en el amor y no tomar decisiones apresuradas.

Prosperidad: Lo que el cielo muestra para ti para el 2018 es una definición en cuanto a lo que verdaderamente es bueno para ti y lo que no lo es. Por lo tanto, si en algún momento algo no se da como pensabas, no lo veas como un fracaso; por el contrario, es la manera como Dios y tus ángeles te están diciendo que hay algo mejor y están quitando de tu camino lo que no te conviene. Al final verás cómo las opciones que quedan son realmente las mejores para ti, evitándote gastar tiempo y esfuerzo en algo que no es.

PISCIS

20 de Febrero – 20 de Marzo

Ángel regente de tu signo: el arcángel Rafael te acompaña. El ámbar es el cristal para el signo de Piscis. Su energía puede ayudar en el logro de tus objetivos cuando la usas con atención y con visualización enfocada en ellos.



Amor: Dios y tus ángeles desean guiarte hacia aquello que te dé paz y alegría afectiva y emocional. Si sientes que te ha faltado ver una luz en el camino del amor, abre tu corazón y confía en la guía divina del cielo; tus seres de luz te acompañan y están a tu lado. No permitas que el miedo maneje tus sentimientos, es un mal consejero. Puedes llegar a sentir un deseo de tener tu propio espacio o más libertad. El consejo del cielo al respecto es que si es así y tienes pareja, dialogues con ella para que entienda tu necesidad y no crea que te estás alejando sin razón. Si no tienes pareja, puedes querer comenzar relaciones de manera apresurada o con un matiz de ‘relaciones libres’. Piensa antes de actuar.

Prosperidad: Mantener el orden y la disciplina en tu área laboral y profesional, pues estas serán las claves para que sientas un crecimiento importante en ellas. La energía del liderazgo te rodea. Otro importante consejo para manifestar la abundancia que deseas en el 2018: deja en el pasado creencias pasadas de moda o que te mantengan atado a lo que ya quedó atrás. Aprende de las circunstancias, pero proponte mirar hacia adelante y proyéctate. El enfoque será un as bajo la manga que puedes manejar para tu bien. Si tienes un negocio propio, el consejo es aprovechar las energías que te rodean en este período para promocionar tus productos y servicios. El poder de tu palabra y tu mensaje están en aumento.