Correr nos cambió la vida

“Me gusta correr, me recarga”, “Después de cada escapada al parque a entrenar con mis amigas, regreso a casa a tope de endorfinas”. Las mujeres dejaron de ver el running como una manera de quemar calorías; de hecho, para ellas es todo menos eso. Es un puente a un estilo de vida sano, a un mundo paralelo donde se sienten felices, se esfuerzan por sí mismas y donde alcanzan metas que jamás pensaron que rozarían. (Vea también: Verdades y bondades de correr).

Y precisamente empoderar a las féminas a través de esta práctica ha sido la iniciativa de Nike, marca deportiva que se ha sensibilizado con las emocionantes historias de superación de mujeres que nunca se habían atrevido a correr y han logrado dar zancadas que les han cambiado la vida.(Vea también: Estas son las zapatillas que todas las atletas querrán tener).

Conocimos las historias de cinco mujeres, quienes conforman el 'team' Nike y coinciden en que luego de enamorarse del running han logrado retarse a sí mismas. Ellas corren con los Nike React, la última tecnología de la temporada, unas zapatillas que ofrecen más amortiguación de impacto, mantienen los pies frescos al final de la carrera, dan más energía y con los que se logra sentir la luz en cada zancada y son capaces de soportar el desgaste del impacto. Por esto el equipo de Nike ofrece una solución diseñada con precisión para brindar soporte, flexibilidad y transpirabilidad en los lugares donde los corredores lo necesitan. (Vea también: Larga vida a los Cortez).

HELENA FADUL

(27 años)



“Me siento una mujer más creativa cada vez que corro”.

La mercadóloga de moda ha practicado deporte desde niña, aunque desde que tiene uso de razón el asma la ha compañado. Cuando llegó a vivir en Bogotá la altura empezó a afectarla y gracias a un entrenamiento dirigido, y luego de correr su primera carrera de 7K, entendió que su cuerpo sí respondía al esfuerzo y a sus exigencias.

¿En qué piensas cuando corres?

Siempre me doy ánimo cuando siento que empiezo a cansarme. Pero de resto procuro no pensar en nada; en oír la música mientras troto y ver las personas que están a mi alrededor. (Vea también: Desayunos saludables y nutritivos).

¿Por qué aconsejas a las mujeres que corran?

Correr empodera. Creo que así como yo, cualquier mujer va a sentirse más fuerte, más viva, llena de ideas y energía para expresarla y mostrarla al mundo. Lo más importante, correr va a generar la relación más linda y más retadora de todas.

¿El running te cambió la vida?

Totalmente. Entendí que a la única persona que uno debe demostrarle algo es a uno mismo. También comprendí que mi mente es mi único obstáculo en la vida, y si puedo controlarla y trabajar de la mano con ella y no en su contra, seré capaz de lograr todo lo que me propongo. (Vea también: Aprende a meditar en 20 minutos).

MARÍA ALEJANDRA VELILLA

(Edad 24 años)



"Es una actividad que empodera a las mujeres, las hace sentir que todo lo pueden (porque es verdad)".

La estudiante de Comunicación Social ha sido amante de Nike desde niña. Desde niña juega fútbol como volante de contención y luego de asistir por varios meses a eventos de la marca y a entrenamientos, terminó siendo elegida como una de las integrantes de la familia Nike.

¿En qué piensas cuando corres?

Depende mucho del día. Si estoy llena de cosas del trabajo, trato de organizar mis ideas en la cabeza y pienso en qué soluciones puedo darles a los problemas que tengo. Otras veces me transporto con la música que escucho; todas las canciones en mi lista tienen un significado de 'grandeza' para mí.

¿Por qué le aconsejas a las mujeres que corran?

Es una actividad que las empodera, las hace sentir que todo lo pueden (porque es verdad), a que rompan límites y estereotipos y logren amarse más a sí mismas. (Vea también: Los beneficios de consumir café).

¿Cuál es tu nuevo plan como corredora?

Conquistar todas las ciudades que visite a punta de kilómetros trotados. Ahora no hay límites para mí y mi próxima meta es correr 21K en septiembre.

LAURA MARCELA OLAYA

(Edad: 23 años)



"Es un deporte que empodera física, mental y espiritualmente".

Aunque la comunicadora social, periodista y modelo tolimense es deportista desde niña, se enamoró del running gracias a la invitación que le hizo Nike de contar con un entrenamiento guiado.

Qué ha sido lo más difícil de transitar por este camino?

Adquirir esa disciplina para entrenar 6 veces a la semana y madrugar mucho y también aprender a correr sola, pero hoy en día lo disfruto y ¡me encanta!

¿Y lo más satisfactorio?

Además de conocer personas maravillosas, aprender a creer más en mí, en lo que soy y en lo que puedo lograr. Ver mi progreso en resistencia, velocidad y tiempos es mi mejor regalo. (Vea también: 10 Claves para empezar una vida saludable).

¿En qué piensas cuando corres?

Mi primer pensamiento es: lo voy a lograr y a disfrutar. Solo me concentro en mí y miro con otros ojos todo lo que me rodea tras cada paso. Te trasladas a otro mundo, donde no hay problemas ni estrés, solo confianza y felicidad.

MARÍA CAMILA ROJAS

(Edad: 27 años)



"Amo los retos y correr te permite conocer mucha gente y crear una familia".

La administradora de negocios internacionales y relaciones públicas empezó a correr durante dos meses para prepararse para la Media Maratón de Bogotá. No sabía nada sobre el tema: “Corrí con unos tenis llamados Airmax que no son indicados para una carrera y terminé haciendo un muy buen tiempo”.

¿Cómo ha sido tu evolución desde que comenzaste a entrenar con Nike?

Es increíble porque mejoras todo de ti, tu cardio, tu físico, tu rendimiento, tu pensamiento, miras la vida de otra manera. (Vea también: Dieta detox: ¡A ti voy).

¿Qué es lo que más te gusta al cruzar la meta?

Cruzarla y entender que puedes lograr todo lo que te propongas es un momento de satisfacción.

¿En qué piensas cuando corres?

Principalmente en todas las personas que me subestimaron y que no creyeron en mí. En mi familia y en todas las personas que amo porque me dan la fuerza para terminar. Pienso en Dios porque Él nunca me abandona y siempre lo siento cerca dándome la fuerza. Para mí, correr es una meditación.

SABRINA LERNER

(Edad 31 años)



“Desde que empecé a correr me siento más liviana, más recargada, llena de energía y motivacion”.

Esta diseñadora gráfica, amante de la vida saludable y de la cocina, siempre había querido empezar a correr, pero quería hacerlo guiada por un buen entrenamiento: “Entonces Nike me contactó para empezar este journey de running con la marca y formar parte de su 'team'”, dice.

¿Qué ha sido lo más difícil de este camino para lograr tus primeros 10 kilómetros?

La constancia y la disciplina que se necesitan para lograr buenos resultados.

¿Y lo más satisfactorio?

Que ya estoy pensando en mis primeros 21K en la Media Maratón en Medellín. Cruzar la meta feliz y sabiendo que lo disfruté tanto. (Vea también: Seis errores comunes a la hora de correr).

¿Por qué les aconsejas a otras mujeres que corran?

Desde que empecé a correr me siento más liviana, más recargada, llena de energía y motivación. Siento que es un gran ejercicio para salir de la zona de confort y empoderarnos cada vez más como mujeres.