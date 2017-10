El mundo más allá de los sonidos

Escuchar y hacerse entender gracias a los movimientos de las manos, de los ojos y del cuerpo en general. Caminar por calles atestadas de ruido y de gente, pero andar en la calma absoluta que brinda el silencio interior.. Y, ¿porque no?, Bailar al ritmo de una melodía las vibraciones que se sienten en el piso, son solo algunas de las particularidades que viven las personas de la comunidad sorda.

Vea también: Nataly Marcela Barahona: Con el arte a sus pies

En Colombia hay cerca de 150.000 personas con esta condición, según los últimos datos arrojados en 2016, por el Ministerio de Salud y el RLCPD*. De este porcentaje, 48 % corresponde a mujeres y 52 % a hombres de todas las edades. A ellos quisimos rendirles un homenaje, conocer sus historias, entender sus estrategias comunicativas para, de alguna manera, saber cómo es vivir sin escuchar. Camino al Instituto Nacional para Sordos para entrevistar a Edith, Luis Alberto y Nataly, pensaba en qué era lo más difícil para ellos, cuáles eran las situaciones a las que se enfrentaban, y me aterraba la simple idea de no entenderlos y de no hacerme entender. Sin embargo, al conocerlos, al verlos orgullosos y realizados dentro de su comunidad, entendí que su mayor dificultad es que los oyentes aprendamos a comunicarnos con ellos para así dejar de lado el concepto errado de la discapacidad y verlos como pares.

Vea también: Edith Patricia Rodríguez Díaz: Pura disciplina y dedicación Tras este compartir aprendí mucho sobre la forma en que veo el mundo: valoro aún más tener la posibilidad de evocar mi infancia recordando la voz de mi abuela cantado en la cocina mientras nos preparaba galletas de mantequilla. Momentos maravillosos como cuando mi esposo pronunció las palabras ‘¿quieres casarte conmigo?’, relajarme con las risas de los niños en el parque y reconocer el maullido de mi gata al llegar a casa.

Vea también: Luis Alberto Carrera: le sonríe a la vida Pero también entendí que si bien, estos instantes marcados por el sonido son importantes para mí, para Edith, Luis Alberto y Nataly, estos se componen de aromas, de caricias, de miradas profundas y de instantes de paz, de vibraciones y de señales que representan los mejores y más invaluables momentos de sus vidas.

*Herramienta de registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

via GIPHY