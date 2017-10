Luis Alberto Carrera: le sonríe a la vida

Nació oyendo, pero cuando tenía dos años sufrió un accidente al caer de una escalera y quedó sordo. “En ese momento vivía en el municipio de San Juan de Ríoseco (Cundinamarca) con mi abuelita, y los médicos nos recomendaron venir a Bogotá para que me hicieran un diagnóstico médico más completo”, dice Luis.

Para él ese primer encuentro con los sordos fue muy impactante porque antes su comunicación era oral. Sin embargo no tardó mucho en enamorarse de la lengua de señas y de la riqueza que hay en ella, asegura que le permite expresarse sin palabras, pero sin dejar de ser él, jugar con el doble sentido de algunas expresiones. “Además no solo usas las manos, sino tus ojos, tu boca, tu cuerpo funciona como un trasmisor de información que no tiene límites y que puede ser tan elocuente como lo desees”. Por estas razones se lo enseñó a su hijo Felipe (12 años) quien nació con sordera leve y usa un audífono. “Él es mi todo, es muy inteligente, habla oralmente y en señas a la perfección. Somos grandes amigos, nos comunicamos por señas y algunas veces por habla”.

Son inseparables, adoran jugar fútbol y los maratones de películas los domingos, y chatean todo el tiempo para saber cómo están y para desearse las buenas noches.

Cuando no está con su hijo, Luis pasa a ser un hombre soltero, que disfruta salir con sus amigos, también sordos, a tomarse una cerveza, y es común que él sea el centro de atención. “A ellos les gusta que haga bromas y yo no tengo miedo de hacer un poco el ridículo”, dice entre risas. Mientras se explica sus ojos denotan picardía, él mira fijamente a los ojos, como el resto de su comunidad, un acto que llama particularmente la atención y al que los oyentes no estamos tan acostumbrados.

Se siente privilegiado al tener contacto con su comunidad porque puede compartir con sordos profundos y con personas sordas usuarias del español oral y la lengua de señas.