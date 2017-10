Nataly Marcela Barahona: Con el arte a sus pies

Quedó sorda cuando tenía seis meses, luego de padecer una fiebre muy alta. “Mis papás me llevaron a la clínica donde me estabilizaron, pero días después notaron que yo no prestaba atención cuando me hablaban. Volvimos al médico y les dijo que debido a la fiebre me había dado meningitis lo que había ocasionado que quedara sorda”, comenta.La familia vivió el duelo por la pérdida auditiva de Nataly y siguió adelante con su educación y cuidados, siempre inculcándole que tenía las mismas oportunidades que un oyente. “Amo ser sorda, puede decir con honestidad que si tuviera la oportunidad de oír no la querría. Hago mis cosas sola, me muevo sola, estudio, trabajo, bailo, tengo amigos y disfruto cada etapa de mi vida a plenitud”. Incluso, en el tema del baile se siente privilegiada “las vibraciones son mi guía, aprendo viendo y memorizando movimientos. Creo que quienes me ven en el escenario piensan que es difícil, pero no es así, la música y yo tenemos un lazo especial que no se puede romper”.Nataly es una mujer alegre y segura de sí misma. Mientras la intérprete expresa con palabras lo que ella narra con señas, ella me mira con atención, me analiza, sonríe cuando yo lo hago y aguarda en calma la siguiente pregunta.Está llena de vida y lo expresa bailando. “Siempre lo hago, en casa, en la universidad, en todas partes, no tengo un género favorito porque me encanta toda la música, no imagino mi vida sin la danza, sin la deliciosa posibilidad de moverme, de cerrar mis ojos y dejarme llevar por la cadencia de un tambor y por la armonía de un charango (guitarra)”.Su pasión es tan grande que hace poco fue elegida para viajar a California con un compañero suyo, bailarín de danza contemporánea para representar al país. “Me encanta viajar, conocer otras culturas y mostrar todo el talento que hay en Colombia, especialmente es temas de arte, danza y por supuesto de inclusión”.¿Antes de salir al escenario? Su corazón palpita fuerte, la respiración se le acelera pero ella no se asusta, deja que esas palpitaciones se conviertan en su propio ritmo y sencillamente se deja llevar.Por fortuna tiene el apoyo de su familia y de su novio, con el que solo lleva un par de meses y que es la primera pareja sorda que tiene. “Mis novios anteriores eran oyentes y yo les enseñé la lengua de señas, porque ¿cómo íbamos a hablar entonces?, indica riendo.Y su mensaje a la sociedad es claro: “Necesitamos un diseño universal de comunicación para que todos, oyentes y no oyentes comprendamos las diferencias y así podamos interactuar con claridad”