Guía para entender el ángel que te ha sido asignado

Cada día que pasa es una oportunidad para crecer y reconocer tu luz. Nosotros, tus ángeles, estamos siempre esperando que tú nos invoques, pero se te ha olvidado. El día de hoy queremos darte este bello mensaje: “¿Vives en un mundo agitado con demasiado estrés, donde siempre estás haciendo y viviendo en función de los demás y no recuerdas que tú eres importante? Hoy quiero pedirte que hagas un alto en el camino y te permitas preguntarte: ¿Hacia dónde te está llevando esta vida agitada? ¿A dónde quieres llegar? ¿Eres consciente de que la vida es demasiado corta y que debemos disfrutar cada día como si fuera el último? ¿Disfrutas lo simple y lo bello de la vida? ¿Hace cuánto no te deleitas con una puesta de sol, con la inocencia de los niños, la ternura de un bebé, al tomarte una taza de café disfrutando su aroma y sabor? ¿Con las bendiciones que recibes a diario por tener una oportunidad laboral, una familia, etc.

Querida lectora, quiero que a partir de hoy seas más consciente de toda la belleza que te brinda la vida, transforma tus pensamientos de derrota en pensamientos de YO PUEDO, YO QUIERO, YO SOY CAPAZ. Cada día es una oportunidad para decirle a la vida y a ti misma “soy feliz, y soy feliz porque estoy haciendo las cosas con amor, porque estoy descubriendo que dentro de mí la luz de la compasión y la misericordia está actuando, que la paz que deseo para mí, mi país y las personas que lo habitamos está permeando en mí, que la solidaridad con mi vecino, con el desconocido sale desde lo más profundo de mi Ser sin esperar nada a cambio. Que las oraciones que hago por mí y por mi familia hacen también eco en todas las familias colombianas”.

Esta es una época para sacar la mejor versión de ti y permitirte perdonar, dejar tus miedos y liberar tanto rencor con tus hermanos, padres, jefes… Es momento de cerrar ciclos, limpiar tu casa, sacar lo que ya no uses, regalarlo o donarlo y lo que verdaderamente no sirve, botarlo. Dale un espacio a tu vida y el universo te abrirá nuevas oportunidades para que lleguen a ti bendiciones y personas distintas. Permítete que este año que va a comenzar sea una gran bolsa de regalo llena de mucha alegría, paz, confianza y bienestar para ti y todos los que conforman tu entorno. Haz un mapa de sueños y pégalo en un espacio de tu hogar donde cada día puedas visualizar los propósitos que te planteaste (una nueva casa, un mejor empleo, estudiar, conseguir pareja, hacer un viaje, mejorar tus ingresos, etc.). Haz pequeñas acciones cada día que te lleven a lograr esos propósitos. Si las cosas no van como quieres, para y permítete realizar las modificaciones necesarias para lograr tus objetivos trazados. Disfruta estas fiestas, llénate de amor y luz e irradia esa gran energía al planeta entero. ¡Feliz Navidad y un próspero 2017!".